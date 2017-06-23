Новые 2 Мп уличные видеокамеры марки GANZ с адаптивной ИК-подсветкой, WDR 120 дБ и PoE
Новые 2 Мп уличные видеокамеры марки GANZ с адаптивной ИК-подсветкой, WDR 120 дБ и PoE
Новости участников портала \\ 28.06.2017 13:49 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Технологии двух- и трехмерного цифрового шумоподавления (2D/3D DNR), которые поддерживают новые уличные видеокамеры GANZ, «очищают» изображение от шумов, повышая его четкость, и снижают «вес» видео
В ассортименте GANZ появились купольные видеокамеры ZN8-D4DTVD59L-L, оснащенные варифокальным объективом с фокусными расстояниями 3-12 мм и формирующие Full HD-видео с возможностью трансляции двух независимо конфигурируемых видеопотоков с максимальным разрешением и частотой обновления до 25 к/с. Новая модель использует процессор Xarina и создает информативное изображение высокого качества при любых освещенностях благодаря встроенному инфракрасному прожектору с дальностью подсветки до 25 м и аппаратному WDR 120 дБ. В дополнение к этому, уличные видеокамеры GANZ имеют слот для карты памяти на 32 ГБ, «тревожный» вход/выход и аудиовход/-выход. Для стабильной работы в уличных условиях при -40 °С..+60 °С корпус ZN8-D4DTVD59L-L защищен по классу IP66 и имеет встроенный обогреватель. Новинка интегрирована в ПО GANZ CORTROL, поддерживает ONVIF, а ее питание может осуществляться как по Ethernet, так и напрямую от источника 12 V DC.
Круглогодичная работа ZN8-D4DTVD59L-L обеспечивается ее погодозащищенным исполнением: эта уличная модель имеет встроенный обогреватель, позволяющий ей стабильно функционировать в температурном диапазоне – от -40 °С до +60 °С, и снабжена купольным термокожухом, защищенным от попадания жидкости и пыли по классу IP66. При этом уличные видеокамеры используют вариообъектив с диапазоном фокусных расстояний 3-12 мм, с помощью которого можно изменять горизонтальный угол обзора в пределах от 87° до 35° и снимать объекты различной удаленности. Новые видеокамеры подойдут для видеомониторинга придомовых территорий, автостоянок, бензозаправок и других похожих объектов.
Качественное 2-мегапиксельное видео ZN8-D4DTVD59L-L формирует с помощью 1/2,8-дюймового КМОП-сенсора и мощного процессора Xarina. При необходимости уличная видеокамера может передавать Full HD-видеоизображение двумя отдельными потоками в режиме реального времени, а для оптимизации загрузки каналов связи и размеров потока для записи уличная видеокамера позволяет индивидуально конфигурировать каждый видеопоток. Помимо этого, ZN8-D4DTVD59L-L имеет аудио- вход/выход для подключения уличного микрофона и динамика, а также «тревожные» вход и выход для внешнего охранного датчика и исполнительного устройства.
Видеосъемка днем и ночью возможна благодаря встроенному в уличные видеокамеры ИК-прожектору с дальностью подсветки до 25 м, а технология Smart-IR автоматически регулирует мощность подсветки объектов в зависимости от расстояния до них. Кроме того, для получения распознаваемого изображения с высокой детализацией в условиях встречной засветки или при значительной разнице освещения объектов одной сцены, уличные видеокамеры ZN8-D4DTVD59L-L активируют аппаратную функцию расширения динамического диапазона True WDR до 120 дБ.
Технологии двух- и трехмерного цифрового шумоподавления (2D/3D DNR), которые поддерживают новые уличные видеокамеры GANZ, «очищают» изображение от шумов, повышая его четкость, и снижают «вес» видео. Следует отметить, что ZN8-D4DTVD59L-L могут сохранять видеозаписи на карту памяти microSD (до 32 ГБ), для которой в корпусе устройства предусмотрен слот. Немаловажно, что новые уличные видеокамеры могут запитываться не только от источника 12 V постоянного тока, но и по технологии Power over Ethernet, исключающей прокладку отдельного кабеля для электропитания.
Для удаленного доступа к видео и управления настройками видеокамера интегрирована в фирменное ПО GANZ CORTROL, бесплатная версия которого (CORTROL Prime) позволяет создавать видеосистемы на 16 IP-устройств. Если данные уличные видеокамеры будут использоваться в более крупных видеосистемах, рекомендуется недорогое лицензионное ПО GANZ CORTROL Premier или Global, позволяющие объединять до 96 или 5000 уличных и/или внутренних сетевых устройств. Наряду с этим, ZN8-D4DTVD59L-L соответствуют Onvif, поэтому совместимы с сетевым оборудованием других производителей и могут работать под управлением большого перечня ПО.
Новые 2-мегапиксельные видеокамеры GANZ ZN8-D4DTVD59L-L уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 363 USD, включая НДС. За дополнительной информацией на эти и другие внутренние и наружные видеокамеры марки GANZ обращайтесь по электронному адресу cbc@video-product.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании CBC Group.
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