Новые 2 Мп поворотные видеокамеры марки AXIS с 32х оптическим зумом и работой при -50 ...
Новые 2 Мп поворотные видеокамеры марки AXIS с 32х оптическим зумом и работой при -50 °С
Новости участников портала \\ 25.04.2017 11:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
32-кратный трансфокатор и 2 Мп сенсор PTZ-камер создают высокоинформативную картинку, в том числе и при максимальном масштабировании сцены.
Компания AXIS Communications выпустила 2 Мп PTZ-видеокамеры Q6055/Q6055-E для видеосъемки в помещениях и уличных условиях, которые снабжены программируемым PTZ-механизмом, обеспечивающим вращение видеомодуля на 360° и его наклон до 180° при скоростях от 0,05 до 450°/с. Новые поворотные видеокамеры оснащены 1/2,8” сенсором и 32-кратным трансфокатором для максимальной детализации удаленных сцен. При этом у модели Q6055 имеются аудиоканалы и детектор звука, а уличная поворотная модель Q6055-E снабжена вандалозащищенным корпусом со встроенным обогревателем для ее работы при температурах от -50 °C до +60 °C. На обе видеокамеры предустановлен расширенный пакет видеоаналитики, они поддерживают WDR 120 дБ, технологию «Антитуман» и запитваются по High PoE через мидспан, входящий в комплект поставки.
Новые IP-видеокамеры формируют 2-мегапиксельное изображение и передают его с фреймрейтом 25 к/с, причем каждая модель способна выполнять многопотоковую трансляцию с предварительно настроенными параметрами каждого из потоков: разрешением от Full HD до 320х180 пикс. при фреймрейте от 25 к/c до 50 к/с. Значительное снижение (до 50%) сетевого трафика и размеров потоков эти поворотные видеокамеры осуществляют с помощью технологии Axis Zipstream. Для временного хранения видеоданных обе купольные поворотные модели имеют слот для карты памяти SD/SDHC/SDXC, а для постоянной записи – поддерживают хранилища NAS.
32-кратный трансфокатор и 2 Мп сенсор PTZ-камер создают высокоинформативную картинку, в том числе и при максимальном масштабировании сцены. Благодаря этому, поворотные видеокамеры Q6055/-E позволяют рассмотреть на мониторе выражение лица человека с дистанции до 100 м или номерной знак автомобиля на расстоянии до 300 м. При необходимости дополнительной детализации сцены поворотные видеокамеры имеют функцию 12-кратного цифрового зума, которая в совокупности с кратностью трансфокатора обеспечивает суммарное увеличение объектов до 384 раз.
Высокоскоростное поворотное устройство новинок способно осуществлять вращение видеомодуля на 360° и наклонять его в диапазоне от 0 до 180° при скоростях от 0,05 до 450°/c, а его движение по предустановкам обеспечивается путем программирования. Благодаря такому мощному функционалу и оптическому зуму 32х, новые поворотные видеокамеры станут наилучшим выбором для видеонаблюдения на крытых стадионах, в торговых центрах, ж/д вокзалах и аэропортах. Если необходимо решать задачи видеоконтроля на улицах и любых открытых территориях при морозах до -50 °С, то для установки рекомендуется AXIS Q6055-Е.
Уличная модификация AXIS Q6055-Е выпускается в алюминиевом влаго- и вандалозащищенном корпусе, который соответствует IP66 и NEMA 4X. Кроме того, эти поворотные видеокамеры оснащены обогревателем, обеспечивающим бесперебойную работу электроники при температурах до -50 °С и кратковременно – до -60 °С. Q6055-Е поддерживает технологию Arctic Temperature Control, гарантирующую запуск видеокамеры даже при 40-градусном морозе, особенно после длительного отключения питания. Немаловажно, что корпус поворотной видеокамеры соответствует максимальному классу вандалозащиты IK10, благодаря чему ее можно устанавливать на «неспокойных» территориях.
Интеллектуальный потенциал новых PTZ-видеокамер реализуется посредством множества предустановленных модулей видеоаналитики, которые отслеживают перемещения объектов, появление/исчезновение предметов, пересечение людьми или машинами виртуальных линий и др. Внутренние поворотные видеокамеры этой серии дополнительно снабжены аудиоканалом и детектором звука. Наряду с отслеживанием тревожных событий, эти поворотные модели можно настроить на различные варианты их реагирования на тревоги, например, на запуск тура патрулирования, воспроизведение аудиозаписи (для Q6055), активацию выходов тревоги или оповещение по E-mail.
Высокочувствительный сенсор видеокамер способен формировать распознаваемое изображение при освещенностях до 0,3 лк в цветном режиме и до 0,03 лк – в черно-белом. Для получения реалистичного видео в условиях разной освещенности участков сцены, при засветке, тумане или задымлении обе поворотные видеокамеры имеют функции «Антитуман», компенсации встречной засветки и др., а также поддерживают аппаратную технологию WDR 120 дБ. Q6055/-E и их поворотные устройства запитываются по технологии High PoE через штатный мидспан, они ONVIF-совместимы и интегрированы в бесплатное фирменное ПО AXIS Companion и лицензионное ПО AXIS Camera Station, предназначенное для создания больших территориально-распределенных систем видеонаблюдения на базе IP-устройств марки AXIS.
Новые внутренние/наружные поворотные видеокамеры AXIS Q6055 и AXIS Q6055-E уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 218 368 и 265 485 руб., соответственно. За дополнительной информацией на эти и другие видеокамеры марки AXIS обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.
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