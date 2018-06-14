Новые 2 Мп мультиформатные видеокамеры Smartec линейки Ultimate с поддержкой 6 форматов ...

Новости участников портала \\ 29.06.2018 11:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Создавать цветное изображение при освещенностях до 0,005 лк и черно-белое – до 0,001 лк с детализацией до 2 Мп позволяет высокочувствительный КМОП-сенсор Sony Starvis IMX291

В семействе продуктов Smartec появились 6-форматные видеокамеры STC-HDX3085 Ultimate с разрешением 2 Мп и классическим box-корпусом. Они имеют CS/С- крепление объектива и поддерживают все используемые на данный момент стандарты для передачи HD-видео по коаксиальному кабелю: HD-SDI, EX-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI, 960H. Новые мультиформатные видеокамеры серии Ultimate снабжены механическим ИК-фильтром, 1/2,8-дюймовым КМОП-сенсором с чувствительностью до 0,005/0,001 лк и аппаратной технологией WDR, которые позволяют даже при сложном освещении создавать информативное изображение с разрешением до 1920х1080 пикс., транслируемое с частотой обновления 30 к/с. Немаловажно, что мультиформатные новинки могут настраиваться по коаксиальному кабелю, способны работать в помещениях с температурой до -10 °С, а при оснащении соответствующим термокожухом – и в уличных условиях.

Встроить STC-HDX3085 в любую аналоговую систему видеонаблюдения можно за счет поддержки ею всех современных стандартов передачи мегапиксельных видеоданных по коаксиальному кабелю (EX-SDI, HD-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI или 960H). Эта мультиформатная видеокамера имеет разные выходы для вывода аналоговых и цифровых сигналов, а максимальное расстояние, на которое она может передавать видео без потери качества и без промежуточного усиления в форматах EX-SDI, AHD, HD-TVI и HD-CVI достигает 500 метров, а в формате HD-SDI – 120 метров (при трансляции по кабелю RG6/U). Следует отметить, что данные мультиформатные видеокамеры Ultimate совместимы с любым видеорегистратором с BNC-интерфейсом или композитным аналоговым видеовходом.

Создавать цветное изображение при освещенностях до 0,005 лк и черно-белое – до 0,001 лк с детализацией до 2 Мп позволяет высокочувствительный КМОП-сенсор Sony Starvis IMX291. Для корректной смены режимов «день»/«ночь» мультиформатные видеокамеры снабжены ИК-фильтром, отключаемым при достижении установленных пороговых значений световой интенсивности. При этом можно настроить время задержки переключения, чтобы исключить реагирование видеокамеры на кратковременные перепады освещенности. Следует отметить, что эти мультиформатные модели Smartec могут быть дополнительно укомплектованы источником ИК-подсветки или же прожектором белого света, для синхронизации совместной работы с которыми имеют специальный вход.

Задача видеомониторинга на множестве объектов с различной спецификой и геометрией может быть решена на базе видеокамер STC-HDX3085 путем подбора необходимой оптики. На все 2 Мп мультиформатные видеокамеры могут быть установлены как фиксированные (широкоугольные, длиннофокусные) объективы, так и вариофокальная оптика с креплением типа C/CS. Поскольку при смене режимов «день» - «ночь» видеокамеры переключают ИК-фильтр, рекомендуется использовать объективы с ИК-коррекцией, исключающие необходимость регулирования фокусировки. Кроме того, при работе в форматах AHD, HD-TVI, HD-CVI, EX-SDI и HD-SDI рекомендуется использовать только 2-мегапиксельную оптику, чтобы изображение в каждом из форматов передавалось в максимально высоком качестве.

Точную цветопередачу при контрастном освещении сцены или встречной «засветке» обеспечивает не только высокая чувствительность сенсора видеокамеры, но и аппаратная технология расширения динамического диапазона (WDR) до 120 дБ. При активации WDR передаваемое изображение формируется из двух кадров, снятых при короткой и при длинной выдержке. Кроме того, мультиформатные видеокамеры снабжены функцией 2D/3D DNR, позволяющей очистить от помех даже высокодинамичное видео, улучшая его информативность, а также снижая вес файлов до 70%. При переводе STC-HDX3085 в режим медленного электронного затвора (накопления заряда), можно получать «читаемую» картинку при сверхнизких освещенностях без использования внешних источников освещения.

Простое и быстрое подключение видеокамер в действующую аналоговую систему наблюдения обеспечивается тем, что для передачи сигналов мультиформатные видеокамеры STC-HDX3085 используют коаксиальный кабель. Для конфигурирования новинок используется их экранное меню, с помощью которого можно настроить все рабочие параметры, а специальные кнопки на корпусе делают навигацию по меню максимально удобной. Немаловажно, что управлять видеокамерами можно удаленно по коаксиальному кабелю по протоколу UTC, который поддерживается для всех форматов видео, кроме HD-SDI и EX-SDI. При этом питание каждая мультиформатная модель может получать от источников 12 V DC или 24 V AC, потребляя всего 2 Вт.

Новейшие мультиформатные камеры Smartec STC-HDX3085 Ultimate уже появились на российском рынке и доступны к заказу по цене 191 USD. Обратиться за дополнительной информацией о новинках и другой CCTV-продукции марки Smartec можно по адресу armosystems@armo.ru и по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональные офисы «АРМО».