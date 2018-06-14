Новые 2-мегапиксельные IP-камеры наблюдения марки Axis с фреймрейтом до 100 к/с и до 50 ...

Новости участников портала \\ 02.07.2018 12:10 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Q1645 способна с беспрецедентной четкостью фиксировать все происходящее в зоне наблюдения даже при высокодинамичной смене сцен.

В предложениях компании Axis появились box-камеры Q1645 с моторизированным 2,5x вариофокальным i-CS объективом и 1/2-дюймовым КМОП-сенсором, создающие картинку с разрешением до 1920х1080 пикс. при освещенностях до 0,01 лк, которая транслируется с фреймрейтом до 100 кадров в секунду в форматах H.264 или MJPEG. Следует отметить, что эти IP-камеры наблюдения поддерживают многопотоковую трансляцию и фирменную технологию Zipstream, а для повышения качества видео при съемке сложноосвещенных сцен используют функции Lightfinder и WDR Forensic Capture (120 дБ). Кроме того, Q1645 позволяют выбрать один из трех профилей (Forensic, Vivit, Traffic Overview) для автоматической подстройки параметров камеры для каждой сцены. Управлять работой новинки и осуществлять ее настройку можно через бесплатное ПО AXIS Companion, а для крупных систем наблюдения на базе устройств Axis рекомендуется приобрести лицензии на многофункциональное ПО Camera Station.

Q1645 способна с беспрецедентной четкостью фиксировать все происходящее в зоне наблюдения даже при высокодинамичной смене сцен. При установке этой IP-камеры наблюдения в термокожух она будет лучшим решением для видеомониторинга объектов дорожного движения, включая оживленные перекрестки. Важно отметить, что Q1645 может транслировать изображения с детализацией 1920х1080 пикс. и фреймрейтом вплоть до 100/120 к/с (50/60 Гц). Даже при активном WDR частота обновления достигает 50 кадров в секунду, оставаясь вдвое выше, чем у большинства мегапиксельных камер, и обеспечивая максимальную информативность видео. Q1645 поддерживает кодеки H.264 и MJPEG и одновременную передачу нескольких потоков, а для экономии ресурсов системы наблюдения использует фирменную функцию Zipstream.

Высокоточная фокусировка на интересующих объектах, находящихся на различном удалении от камеры наблюдения, обеспечивается моторизированным 3,9-10 мм вариофокальным объективом с технологией интеллектуального управления i-CS. Используя данную технологию, разработанную компаниями Axis Communications и CBC Group, новинки напрямую с объектива получают данные о значениях зума, величины диафрагмы, фокусировке и геометрических искажениях. Это автоматизирует подстройку IP-камеры наблюдения под текущую сцену и позволяет получить наилучшее качество изображения в конкретных условиях. Так, при поступлении соответствующей информации корректируется «бочкообразность» либо активируется электронная стабилизация изображения.

Высококачественную картинку в сложных условиях освещения сцены создает КМОП-сенсор IP-камеры с чувствительностью до 0,05/0,01 люкс в цветном/черно-белом режиме. Кроме того, в Q1645 имеется фирменная функция Lightfinder, обеспечивающая корректную передачу цветов и снижение уровня помех, появляющихся при съемке в подобных условиях. Следует отметить, что новые IP-камеры наблюдения способны нивелировать влияние высокой контрастности освещения (в пределах одной сцены) с помощью функции Axis WDR - Forensic Capture, которая является наиболее передовой технологией расширения динамического диапазона в портфеле Axis и на рынке в целом.

Быструю адаптацию электроники IP-камеры к текущей сцене и характеру событий обеспечивает поддержка ею трех профилей, позволяющих в автоматическом режиме и с минимальными трудозатратами произвести все необходимые перенастройки. Для каждого из профилей IP-камеры наблюдения задана экспозиция, величина диафрагмы, баланс белого, резкость, контрастность и другие параметры, оптимальные для соответствующего сценария. Профиль Traffic Overview рассчитан для наблюдения за объектами дорожного движения, профиль Forensic – для детализированной съемки и видеоконтроля слабоосвещенных сцен, а Vivit незаменим для получения ярких изображений с высокой контрастностью.

Q1645 можно эксплуатировать на объектах различного назначения: в штатной комплектации камеры рассчитаны на работу в помещениях при температурах до -20 °С (технологические процессы, видеоконтроль на производствах), однако, оснащенные опциональным вандалозащищенным термокожухом AXIS T93F10/T93F20 (и осветителем серии AXIS T90B), эти IP-камеры наблюдения могут работать на открытых площадках при внешних температурах до -40 °C. Вариофокальный объектив Q1645 позволяет оперативно приближать удаленные объекты, а для полного 360° охвата территории можно приобрести поворотную платформу AXIS T99A10. Наряду с этим, для повышения эргономичности поста наблюдения предусмотрена специальная опция, позволяющая наложить на видеоряд текстовые комментарии (напр., название улицы) и/или стрелку компаса.

Новая камера AXIS Q1645-LE уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 102 715 руб. Чтобы получить дополнительную информацию на эти и другие IP-камеры наблюдения марки AXIS обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора продукции AXIS в России.