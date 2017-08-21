Новый видеодомофон Tor-net в ТД «Лидер-СБ»
Новый видеодомофон Tor-net в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.10.2017 11:36 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Tor-net TR-33M W.
Видеодомофон Tor-net TR-33M W это модель с цветным 7-дюймовым дисплеем и функцией «hands free», которая может использоваться как индивидуально, так и в составе многоквартирных домофонных систем. Монитор разрешением 800х400 точек формирует четкое изображение с хорошей детализацией, по которому легко идентифицировать лицо человека. Управление осуществляется при помощи сенсорных клавиш и русскоязычного меню. Достаточно легкого нажатия, чтобы выбрать ту или иную функцию.
К видеодомофону подключаются две вызывные панели, две видеокамеры и три монитора. Это позволяет контролировать обстановку сразу в двух местах, например, перед воротами и непосредственно перед входной дверью. Домофон автоматически сохраняет фото посетителей во внутренней памяти, а по мере ее заполнения переносит данные на внешнюю карту памяти. Видео со звуком сразу записывается на карту. Запись начинается при обнаружении движения в кадре. Таким образом, владелец видеодомофона всегда в курсе, что происходит в его отсутствие. Сигналы от вызывных панелей транслируются одновременно на все мониторы. С любого из них можно подать команду на разблокировку замка или поговорить с посетителем. Кроме того, можно выводить изображение с камер на телевизор. Мониторы располагаются на расстоянии до 100 м от вызывных панелей.
Видеодомофон Tor-net TR-33M W подключается к многоквартирным и цифровым вызывным панелям через дополнительный модуль сопряжения. Питание видеодомофона осуществляется от встроенного блока питания. Предусматривается защита от перепадов напряжения, так что устройство надежно функционирует даже при существенном отклонении параметров питающего напряжения от номинальных значений. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый видеодомофон Tor-net TR-33M W. Высокое качество изображения, современные технологии работы с видеоданными и элегантный дизайн делают его выбором номер один при организации контроля доступа в домах, квартирах и офисах.
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