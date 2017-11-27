Новый видеодомофон Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Satvision SVM-705M.

Видеодомофон Satvision SVM-705M это модель с большим семидюймовым цветным TFT LCD экраном разрешением 800 х 480 точек. Видеодомофон системы «hands free» позволяет разговаривать с посетителями, не поднимая трубку и наблюдать за обстановкой в режиме реального времени. Чувствительный микрофон и громкий динамик обеспечивают комфортную дуплексную связь и хорошую разборчивость речи. Сенсорные кнопки делают работу с устройством максимально удобной. Совместно с домофоном используется вызывная панель с видеокамерой стандарта PAL/NTSC.

Параллельно основному монитору подключаются два дополнительных. Это обеспечивает максимум удобства в больших помещениях, офисах и частных домах, поскольку позволяет осуществлять разблокировку замка из разных мест, а также перенаправлять вызов с одного монитора на другой. Совместно с новым видеодомофоном можно использовать две вызывные панели, что также добавляет комфорта при его использовании. Например, одну панель можно установить на въезде на территорию, вторую — непосредственно перед входной дверью. При поступлении сигнала со второй вызывной панели на видеодомофоне загорается синий светодиод.

Видеодомофон Satvision SVM-705M оснащается слотом для карт памяти. На карточку (максимальным объемом 32 Гб) сохраняются видеозаписи со звуком, благодаря чему пользователь получает полную информацию о событиях, происходящих в помещении, в подъезде здания или возле дома в его отсутствие. Запись видео начинается по сигналам, поступающим с двух тревожных датчиков. Видео сохраняется в формате MJPEG и может быть легко прочитано на компьютере.

Видеодомофоны выпускаются в корпусах белого и черного цвета. Они разработаны для установки в помещениях, в том числе, неотапливаемых: минимальная температура, при которой разрешается эксплуатировать видеодомофон, составляет -10 град. Цельсия. Монитор крепится на стену и питается от источника постоянного напряжения 12 В.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый видеодомофон Satvision SVM-705M. Это современная модель, поддерживающая многочисленные сервисные функции. Работать с домофоном приятно и комфортно.