Новый видеодомофон Kenwei в ТД «Лидер-СБ»
Новый видеодомофон Kenwei в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Kenwei KW-E706FC-W200 Vizit.
Видеодомофон Kenwei KW-E706FC-W200 Vizit можно использовать для контроля обстановки в доме или офисе, а также совместно с подъездными домофонами координатного типа (используя модуль сопряжения). Новинка оснащается цветным LCD TFT экраном с диагональю 7 дюймов. На нем четко видно, что происходит на входе в здание, возле двери квартиры или офиса. Яркость и цветность изображения регулируются. Поддерживается автоматическая и ручная запись фото и видео на карту памяти, что позволяет получать полную информацию об обстановке в течение дня.
Система hand-free и удобное сенсорное управление упрощает работу с видеодомофоном. Пользователю предоставляется выбор из 12 полифонических мелодий. Поддерживается функция «не беспокоить» и функция переадресации вызова на стационарный и сотовый телефон (с использованием дополнительного модуля KW-401G). Можно даже дистанционно управлять дверным замком. К видеодомофону Kenwei KW-E706FC-W200 Vizit подключаются три вызывные панели и две аналоговые видеокамеры, что дает возможность контролировать несколько входов в здание или на территорию частного дома. А семь дополнительных мониторов обеспечивают удобство при установке системы наблюдения на большом объекте или нескольких офисных помещениях. Есть возможность подключения дверного звонка. Встроенное реле управления позволяет подавать команды управления для автоматических дверей и ворот.
Подключение вызывных панелей производится по 4-х проводной схеме. При этом максимальное расстояние от монитора до панели составляет порядка 50 метров. Расширить диапазон возможностей системы видеонаблюдения позволяют такие функции, как переадресация входящего вызова на другой монитор, интерком между мониторами и подключение дополнительной аудиотрубки. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый видеодомофон Kenwei KW-E706FC-W200 Vizit. Он очень современно выглядит, исключительно удобен в управлении и использовании.
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