Новый видеодомофон Kenwei в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.06.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Kenwei KW-E706C-W200.

Видеодомофон Kenwei KW-E706C-W200 предназначен для организации контроля доступа в квартиру, подъезд, офис и двусторонней связи с посетителями. Новинка оснащается цветным монитором с диагональю 7 дюймов. Изображение на нем получается очень четким. Под экраном расположены кнопки выбора режимов — интерком, разговор, открывание замка, доступ к экранному меню. Микрофон встроен в корпус.

Функция «hands free» делает общение с собеседником естественным и комфортным. Через OSD меню можно отрегулировать параметры изображения и громкость звука, а также выбрать язык. К видеодомофону подключаются две вызывные панели. Это удобно в коттедже или здании с несколькими входами. Можно контролировать обстановку у ворот и непосредственно перед входной дверью. Если выбрать режим «не беспокоить» сигналы вызова подаваться не будут. Видеодомофон Kenwei KW-E706C-W200 позволяет сохранять изображения и 10-секундные видеофрагменты в формате AVI на карту памяти. Эта функция превращает его в мини-регистратор. Владелец получает данные о том, кто приходил в его отсутствие. Просмотреть записи и фото можно в режиме монитора или разговора. При отключении питания данные остаются в памяти. Функция интерком позволяет переадресовать входящий вызов на другой монитор или связаться с ним для разговора.

Для удобства к видеодомофону подключается дополнительная аудиотрубка. Можно подсоединить дверной звонок и выбрать одну из двенадцати полифонических мелодий. Видеодомофон совместим с вызывными панелями Kenwei, JSB, Activision, Ascent и другими. Панель располагается на максимальном расстоянии от тридцати до ста метров от монитора. Длина линии определяется сечением кабеля (от 0.3 до 0.75 кв. мм). Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый видеодомофон Kenwei KW-E706C-W200. Он эстетично выглядит, удобен в управлении, способен работать с двумя вызывными панелями.