Новый усилитель LPA в ТД «Лидер-СБ»
Новый усилитель LPA в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.03.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового усилителя LPA-TA-480MZ для систем оповещения и озвучивания.
Новый усилитель LPA-TA-480MZ - это настольный микшер-усилитель с MP3-проигрывателем и FM-тюнером, предназначенный для усиления линейного (один вход) и микрофонного (3 входа) сигналов, а также смешивания сигналов с нескольких источников. При этом уровень каждого регулируется независимо. Поддерживается воспроизведение с USB-накопителей и SD-карт памяти. Управление и выбор режимов осуществляется при помощи кнопок на передней панели и пульта дистанционного управления. Для контроля параметров служит ЖК-дисплей. Оборудование ориентировано на коммерческое и промышленное использование. В комплекте поставляется крепеж для монтажа в 19-дюймовую стойку.
Мощность микшера-усилителя составляет 480 Вт. Он устанавливается на рабочем месте оператора. С его помощью можно создавать системы оповещения и музыкальной трансляции на пять зон. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 0.5%, а соотношение сигнал/шум более 90 дБ, что обеспечивает высокое качество звучания. Микрофоны и линейные источники с симметричной передачей сигнала подключаются к симметричным входам усилителя. Источники с несимметричной передачей сигнала подключаются к разъемам RCA. Встроенная защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки повышает безопасность и стабильность работы устройства.
Микшер усилитель LPA-TA-480MZ применяется для профессионального озвучивания торговых центров, выставочных залов, офисных зданий. Они воспроизводят фоновую музыку и речевые сообщения. При этом можно задать приоритет различных источников сигнала. То есть, в случае аварийного оповещения использование микрофонного входа будет блокировать звук остальных источников.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на компактный и надежный микшер-усилитель LPA-TA-480MZ. Он обладает широким функционалом и позволяет организовывать современные системы оповещения и музыкальной трансляции.
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2 Мп (1080Р) 1/2.7 CMOS SONY IMX322, (до 30 FPS), процессор Ambarella S2Lm
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