Новый турникет-трипод PERCo в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 11.01.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового турникета-трипода PERCo-TTR-04CW.

Новинка PERCo-TTR-04CW - это электромеханический турникет, предназначенный для работы в уличных условиях или в неотапливаемых помещениях — на проходных предприятий, строительных площадках, спортивных объектах, парках развлечений и т. д. Встроенная система терморегуляции поддерживает температуру выше 0 град. Цельсия внутри корпуса, так что турникет стабильно работает даже при -40 град. Цельсия.

Корпус турникета покрывается слоем цинка толщиной 9 мкм, поверх которого наносится прочная порошковая эмаль. Это обеспечивает хорошую стойкость к коррозии. Использование надежных механических узлов и электроники гарантирует долгий срок службы изделия. Средняя наработка на отказ составляет 1 млн. 500 тыс. проходов, что эквивалентно ежедневной работе в течение 8 лет. В верхнюю часть корпуса встроена электроника, отвечающая за управление. Пульт ДУ входит в комплект и позволяет подавать команды дистанционно. Кроме того, турникет может работать в составе системы контроля и управления доступом. Режимы работы турникета выбираются независимо для каждого направления прохода. Таким образом, можно задавать режим прохода в одном направлении, не изменяя заданный режим прохода в противоположном направлении. Оптические датчики поворота преграждающих планок встроены в стойку турникета. Они с высокой точностью фиксируют факт прохода и направление и передают данные серверу при работе турникета в составе СКУД. Благодаря гидравлическому демпферу, ротор турникета поворачивается плавно и без шума.

Турникет обеспечивает проход до 30 человек в минуту в режиме однократного прохода и 60 человек — в режиме свободного прохода. При этом ширина зоны прохода составляет 600 мм. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый турникет-трипод PERCo-TTR-04CW. Он позволяет создавать современные системы доступа в условиях улицы и может работать как автономно, так и в составе СКУД.