Новый типовой проект АУПС И СОУЭ многоэтажного жилого дома со встроенными ...

Новости участников портала \\ 13.02.2017 16:15 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Компания «ЮНИТЕСТ», отечественный разработчик охранно-пожарного оборудования, представляет новое проектное решение для системы ЮНИТРОНИК 496М.

Типовой проект АУПС И СОУЭ многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями.

Проектируемое здание представляет собой 20-ти этажный 3-х секционный жилой дом с встроенными офисными помещениями на первых этажах и техническим подпольем в каждой секции.

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения (АПС) состоит из следующих подсистем:

автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

автоматизация противопожарной системы (АПТ).

АПТ предназначена для:

автоматизации систем дымоудаления (выдача управляющих сигналов на технические средства противодымной защиты и опуск лифтов (АН);

автоматизации внутреннего противопожарного водопровода (установка устройств дистанционного пуска в шкафах пожарных кранов и выдача управляющего сигнала на шкаф управления насосной станции (ПВ);

снятия питания с электромагнитных замков домофона;

передачи извещений о пожаре и неисправностях (СПИ).

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещении мусоросборной камеры, техническом этаже и выдает сигналы с указанием сработавшего устройства на подсистемы: СОУЭ, АН и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

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