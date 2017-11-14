Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.11.2017 10:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового многофункционального портативного тестера Dahua DH-PFM906.
Тестер Dahua DH-PFM906 предназначен для настройки видеокамер стандартов HD-SDI, AHD, HD-CVI, HD-TVI, а также простых аналоговых и IP-видеокамер. Новинка оснащается превосходным сверхчетким сенсорным экраном IPS Retina с диагональю 7 дюймов и разрешением 1920х1080 точек. Это позволяет качественно воспроизводить видео с любой современной камеры, гарантирует максимальное удобство при настройке системы наблюдения. Продуманный интерфейс, комбинированное управление при помощи обычных и сенсорных клавиш, превосходная чувствительность емкостного сенсорного экрана превращают работу с новым тестером в настоящее удовольствие.
Он оснащается портом RS-485 для управления поворотными камерами и поддерживает тридцать PTZ протоколов. С его помощью легко протестировать локальную сеть, измерить напряжение PoE. Тестер может служить источником дистанционного питания для камер и генерировать сигналы PAL/NTSC. Через встроенный web-браузер производится настройка параметров видеокамер. Входной и выходной разъем HDMI дает возможность подключать монитор и источник видеосигнала высокого разрешения. При этом можно использовать полноэкранный просмотр и 5-кратный цифровой зум, записывать видео, делать снимки и выводить изображение на HD-телевизор.
Тестер Dahua DH-PFM906 позволяет контролировать видеосигнал в реальном времени, осуществлять проверку коаксиального кабеля и витой пары при помощи рефлектометра, тестировать оптиковолоконные линии. Он соответствует протоколу ONVIF, поэтому поддерживает большое количество сетевых камер. С его помощью можно оценить пропускную способность сети и качество аудиосигналов. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу тестера в течение десяти часов. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый тестер Dahua DH-PFM906. Это верный помощник профессионального монтажника систем наблюдения — с большим и ярким экраном, широкими возможностями, компактный и универсальный.
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Новости участников портала \\ 17.11.2017 20:40 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
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Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.11.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Компания Sigur примет участие в IP-форуме, который пройдет в рамках форума All-Over-IP в Москве
Новости участников портала \\ 16.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Ведущий инженер Константин Малеев расскажет об основных преимуществах Sigur, возможностях интеграции и новых функциях.
«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:16 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
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Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z и DH-HAC-HDW2231RP-Z.
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Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.11.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B и DH-HAC-HFW1400RP-0280B.
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Новости участников портала \\ 14.11.2017 15:40 \\ Z-Line \\ Санкт-Петербург
В линейке модулей пожарной сигнализации Z-Line произошло пополнение. Теперь приемно-контрольные приборы могут отправлять SMS сообщения и появилась возможность объединять приемно-контрольные приборы по волоконно-оптической линии связи.
Обучающий семинар СКУД Gate 21 ноября в Санкт-Петербурге
Новости участников портала \\ 14.11.2017 12:42 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
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ФСТЭК России согласовал программу нового курса УЦ МАСКОМ
Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:42 \\ Группа компаний МАСКОМ \\ г.Москва,
ФСТЭК России согласовал разработанную Учебным центром МАСКОМ программу курса повышения квалификации "Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну".
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Конференция PROIPvideo2018 - итоги голосования подведены
Видеомакс, ООО \\ 20.11.2017 14:09
Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 20.11.2017 10:50
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Virus Bulletin: ESET NOD32 защищает от вредоносных программ на 100%
Информационная безопасность \\ 17.11.2017
Антивирусный продукт ESET NOD32 Internet Security успешно прошел тестирование в независимой лаборатории Virus Bulletin.
Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября
Выставки \\ 17.11.2017
22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»
Выставки \\ 17.11.2017
Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.
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IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
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