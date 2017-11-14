Новый Тестер Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.11.2017 10:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового многофункционального портативного тестера Dahua DH-PFM906.

Тестер Dahua DH-PFM906 предназначен для настройки видеокамер стандартов HD-SDI, AHD, HD-CVI, HD-TVI, а также простых аналоговых и IP-видеокамер. Новинка оснащается превосходным сверхчетким сенсорным экраном IPS Retina с диагональю 7 дюймов и разрешением 1920х1080 точек. Это позволяет качественно воспроизводить видео с любой современной камеры, гарантирует максимальное удобство при настройке системы наблюдения. Продуманный интерфейс, комбинированное управление при помощи обычных и сенсорных клавиш, превосходная чувствительность емкостного сенсорного экрана превращают работу с новым тестером в настоящее удовольствие.

Он оснащается портом RS-485 для управления поворотными камерами и поддерживает тридцать PTZ протоколов. С его помощью легко протестировать локальную сеть, измерить напряжение PoE. Тестер может служить источником дистанционного питания для камер и генерировать сигналы PAL/NTSC. Через встроенный web-браузер производится настройка параметров видеокамер. Входной и выходной разъем HDMI дает возможность подключать монитор и источник видеосигнала высокого разрешения. При этом можно использовать полноэкранный просмотр и 5-кратный цифровой зум, записывать видео, делать снимки и выводить изображение на HD-телевизор.

Тестер Dahua DH-PFM906 позволяет контролировать видеосигнал в реальном времени, осуществлять проверку коаксиального кабеля и витой пары при помощи рефлектометра, тестировать оптиковолоконные линии. Он соответствует протоколу ONVIF, поэтому поддерживает большое количество сетевых камер. С его помощью можно оценить пропускную способность сети и качество аудиосигналов. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу тестера в течение десяти часов. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый тестер Dahua DH-PFM906. Это верный помощник профессионального монтажника систем наблюдения — с большим и ярким экраном, широкими возможностями, компактный и универсальный.