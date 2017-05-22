Новый тепловизор наблюдения марки GANZ с множеством аналитических модулей для ...

Новости участников портала \\ 25.05.2017 12:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Термокожух новых IP-тепловизоров GANZ позволяет электронике стабильно работать при уличных температурах от -40 до 60 °С, а его исполнение по классу защиты IP66 обеспечивает эксплуатацию в условиях повышенной запыленности и при влажности до 85%.

Компания «АРМО-Системы» анонсировала уличные тепловизоры серии GANZ ZHT1-HBT, которые рассчитаны на стабильную работу в температурном диапазоне -40 °С .. +60 °С и имеют пыле- и влагозащиту по классу IP66. Модельный ряд этой серии включает тепловизоры наблюдения с углами обзора от 9° до 50° и разрешением VGA или QVGA, обеспечивающие значительную дальность детекции людей: от (max 330) до (max 1450) м и автомобилей от (max 840) до (max 3390) м. Новые тепловизоры оснащены микроболометрическим сенсором с чувствительностью <50 мК и поддерживают технологию ICE для авторегулировки уровня контрастности изображения и четкости границ объектов. Для повышения эффективности охранного наблюдения они имеют набор функций фирменной видеоаналитики, а для питания позволяют использовать источники AC 24 В или DC 12 В, а также технологию PoE.

Термокожух новых IP-тепловизоров GANZ позволяет электронике стабильно работать при уличных температурах от -40 до 60 °С, а его исполнение по классу защиты IP66 обеспечивает эксплуатацию в условиях повышенной запыленности и при влажности до 85%. При этом каждый тепловизор наблюдения этой линейки создает «картинку» с разрешением 640х480 пикс. (модели ZNT1-HBT24GxxA) или 320х240 пикс. (ZNT1-HBT14G2xA) и может передавать два потока видео в форматах H.264 и MJPEG с фреймрейтом 9 к/с. Все тепловизоры оснащены фиксированным объективом и одинаково эффективно работают при любом уровне освещенности на объекте наблюдения, в том числе в полной темноте.

Большой ассортимент моделей серии GANZ ZHT1-HBTx, на которые устанавливаются объективы с горизонтальными углами обзора: 9°, 18°, 24°, 37°, 42° и 50°, позволяет выбрать тепловизор с требуемым охватом подконтрольной территории. В зависимости от установленной оптики тепловизор наблюдения способен обнаружить человека/автомобиль на максимальных расстояниях от 330 м/840 м (для модели ZNT1-HBT14G20A) до 1450 м/3390 м (для модели ZNT1-HBT24G25A) соответственно, а также идентифицировать их – от 45 м/120 м до 220 м/560 м. Примечательно, что даже на значительном удалении до объекта эти устройства наблюдения могут задействовать видеоаналитику (от 70 м/170 м до 340 м/770 м для людей/автомобилей).

Для передачи информативного изображения новые IP-тепловизоры используют технологию ICE (Image Contrast Enhancement), которая улучшает контрастность и повышает четкость границ объектов, а также позволяет настроить уровень ICE-обработки. Помимо этого, любой тепловизор наблюдения этой серии предоставляет возможность выбора цветовой палитры изображения из множества вариантов, таких как: «рассеянный свет», «закат», «горячий белый», «полный цветовой спектр» и другие. Наряду с этим, для наблюдения за вертикально-ориентированными объектами можно включить коридорный режим, а при воспроизведении видео – перевернуть или отобразить его зеркально.

Аналитический потенциал тепловизоров новой серии обеспечивает предустановленный пакет видеоаналитики GXi, включающий функцию отслеживания подвижных объектов, траектории их перемещения, а также детекцию праздношатающихся людей с возможностью настройки зоны обнаружения и установки фильтров направления движения, размера и скорости объектов. Помимо этого, каждый тепловизор наблюдения линейки ZHT1-HBTx можно дооснастить интеллектуальными модулями GXi для контроля множества параметров движения объектов и счетчиками с формированием отчетов на основе статистики тепловизионного наблюдения.

Для взаимодействия с внешними охранными устройствами в GANZ ZNT1-HBTx предусмотрены соответствующие тревожные входы и выходы, через которые любой тепловизор наблюдения этой серии позволяет подключить охранный датчик и исполнительное устройство. Кроме того, все модели имеют аудиоканалы, благодаря чему при присоединении микрофона и громкоговорителя реализуется двусторонняя голосовая связь оператора и людей, находящихся рядом с тепловизором. Немаловажно, что новый тепловизор наблюдения снабжен слотом для карты памяти microSDHC и поддерживает ONVIF, профили S и G.

Новые уличные тепловизоры наблюдения GANZ ZNT1-HBTx уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 410 USD. Дополнительную информацию об этих тепловизорах и других устройствах круглосуточного наблюдения марки GANZ вам предоставят по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании CBC Group.