Новый релиз ПО RusGuardSoft вер. 1.10.0
Новый релиз ПО RusGuardSoft вер. 1.10.0
Новости участников портала \\ 27.04.2017 16:03 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
Уважаемые партнеры, коллеги и друзья! Спешим сообщить Вам, что мы выпустили новый релиз ПО RusGuardSoft вер. 1.10.0
Описание нового функционала ПО RusGuardSoft вер 1.10.0
1. Добавлен функционал работы с картами Mifare Plus и Classic
Основные возможности:
· Полная эмиисия карт из ПО RusGuard (необходим считыватель Z2-USB MF-RG)
· Работа с картами MF Classic 1K4KMini и MF Plus SSEXEV1 (эмисия на уровень SL1 или SL3)
· Возможность эмиисии карт MF PLUS как с уровня SL0 на заданный, так и с уровня SL1 на SL3
· Отсутсвие мастер карты. Управления всеми ключами доступа считывателя к картам осуществляется централизованно с сервера
· Гибкие настройки, позволяющие с легкостью заменять существующие карты на карты MF с последующим блокированием считывания иных карт
· Возможность создания сразу нескольких профилей (совокупность ключей доступа к карте, параметров расположения данных на карте и т.д.). Контроллер может обрабатывать до 5 профилей одновременно
2. Реализован новый интерфейс работы со считывателями RDR-202-Multi - RBus
· Работа (обмен данными и управление режимами индикации) по двухпроводной шине
· Шифрованный протокол взаимодействия контроллера со считывателем
· Возможность в онлайн режиме управлять разрешенными для чтения типами карт (отключать чтение любого из поддерживаемых считывателем RDR-202 форматов карт)
3. Добавленны дополнительные настройки для контроллеров:
· Постановка на охрану по сработке геркона
· Ручное управление каналами питания и их перезапуск
· Тактики исполнительных устройств: Взлом, Оставленно открытым
4. В АРМ добавлено:
· Возможность выбора цветовой схемы
· Групповое редактирование уровней доступа для сотрудников
· Звуковое оповещение в модуле планов
5. В настройки контроллеров добавлена возможность выбора часового пояса его расположения. Теперь при построении распределенных систем с контроллерами в разных часовых поясах корректно будет отрабатываться функционал УРВ.
6. В функционал Архива событий добавлена возможность сохранения шаблонов настроек, аналогично как в отчетах по УРВ
7. Существенно расширен состав логируемых действий для отчета по Аудиту действий операторов
8. Оптимизированны серверные процессы для уменьшения нагрузки на сервер при одновременной работе с большим колличеством удаленных АРМ
9. Исправлено некорректное отображение времени в отчетах по УРВ
10.Обновлена интеграция с системой Ivideon и добавлена поддержка последних версий Ivideon Server. Добавлена возможность просмотра архива недоступной камеры
Важно: сервер RusGuard Soft вер. 1.10.0 не работает с контроллерами с прошивкой младше версии 3.0!!! До обновления сервера до версии 1.10 необходимо обновить прошивки всех контроллеров (прошивка и инструкция по обновлению доступна вместе с дистрибутивом ПО)
http://www.rgsec.ru/news/news-107.html
Новости участников портала
Специалисты компании«ЭЛВИС-НеоТек» обсудили тенденции развития систем видеонаблюдения в рамках конференции PROIPvideo-2017.
Новости участников портала \\ 27.04.2017 14:07 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
12 апреля в City Club International Moscow состоялась конференция PROIPvideo-2017 – «Технологии в успешном проекте видеонаблюдения», организованная компанией Videomax. Сотрудники департамента по техническому развитию компании «ЭЛВИС-НеоТек» приняли активное участие в работе конференции.
Новый комплект для HD-AHD видеонаблюдения Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.04.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового комплекта для HD-AHD видеонаблюдения Proto-X Combo-AHD 4W.
Smartec и компания «Видеоглаз» представляют соленоидный замок ST-DB090T с таймером запирания
Новости участников портала \\ 27.04.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Электромеханический замок Smartec ST-DB090T относится к устройствам нормально-открытого типа, поэтому его можно рекомендовать в том числе и для дверей на путях эвакуации. Новинка может устанавливаться не только врезным, но и накладным способом (с помощью адаптеров). Таймер настраивается на ноль, три, шесть или девять секунд, а купить ST-DB090T можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
Новые допуски к строительным и проектным работам для проектно-монтажной группы "КСБ"
Новости участников портала \\ 26.04.2017 17:12 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург
Обособленным подразделением «Пелен» проектно-монтажной группы ГК "КСБ" получены допуски к строительным и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Новые автомобильные видеорегистраторы Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.04.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых автомобильных IP-видеорегистраторов Proto-X PTX-ВИЗИР-8N(HDD) и PTX-ВИЗИР-4N(HDD).
AXIS и компания «Видеоглаз» анонсируют 20 Мп камеру Q1659 с Lightfinder и SFP разъемом
Новости участников портала \\ 26.04.2017 10:55 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания Видеоглаз рекомендует камеру сверхвысокого разрешения AXIS Q1659 для видеонаблюдения за большими пространствами, которое в этом случае обойдется по довольно низкой цене.
Новые 2 Мп поворотные видеокамеры марки AXIS с 32х оптическим зумом и работой при -50 °С
Новости участников портала \\ 25.04.2017 11:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
32-кратный трансфокатор и 2 Мп сенсор PTZ-камер создают высокоинформативную картинку, в том числе и при максимальном масштабировании сцены.
Новый IP-видеорегистратор SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.04.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора SpezVision SPZ-N932.
Видеонаблюдение в Туле под ключ – от «Оберег-Видео» по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 25.04.2017 10:57 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Безопасность от «Оберег-Видео» - это низкие «франшизные» цены на тысячи товаров, партнерские гарантии и привлекательные условия на оборудование в сервисе. Покупатели из Тулы и окрестностей по достоинству оценили удобный функционал нового сайта «Оберег-Видео», созданного в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ».
«АРМО-Системы» представила ПО OnGuard ver. 7.3 от Lenel для управления СКУД и другими системами безопасности
Новости участников портала \\ 24.04.2017 13:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интеграция в ПО OnGuard 7.3 передовых решений таких лидеров рынка оборудования для СКУД, как HID Global и Safran Morpho, позволила расширить функционал интегрированной системы безопасности.
Другие новости
Новый релиз ПО RusGuardSoft вер. 1.10.0
ЗАО "РусГард" \\ 27.04.2017 16:03
Специалисты компании«ЭЛВИС-НеоТек» обсудили тенденции развития систем видеонаблюдения в рамках конференции PROIPvideo-2017.
ЭЛВИС-НеоТек \\ 27.04.2017 14:07
Новый комплект для HD-AHD видеонаблюдения Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 27.04.2017 11:16
Новости
Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 27.04.2017
26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.
Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств
Выставки \\ 27.04.2017
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".
Сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации можно на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 26.04.2017
С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.
Статьи
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.