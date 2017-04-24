Новости участников портала \\ 27.04.2017 16:03 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья! Спешим сообщить Вам, что мы выпустили новый релиз ПО RusGuardSoft вер. 1.10.0

Описание нового функционала ПО RusGuardSoft вер 1.10.0

1. Добавлен функционал работы с картами Mifare Plus и Classic

Основные возможности:

· Полная эмиисия карт из ПО RusGuard (необходим считыватель Z2-USB MF-RG)

· Работа с картами MF Classic 1K4KMini и MF Plus SSEXEV1 (эмисия на уровень SL1 или SL3)

· Возможность эмиисии карт MF PLUS как с уровня SL0 на заданный, так и с уровня SL1 на SL3

· Отсутсвие мастер карты. Управления всеми ключами доступа считывателя к картам осуществляется централизованно с сервера

· Гибкие настройки, позволяющие с легкостью заменять существующие карты на карты MF с последующим блокированием считывания иных карт

· Возможность создания сразу нескольких профилей (совокупность ключей доступа к карте, параметров расположения данных на карте и т.д.). Контроллер может обрабатывать до 5 профилей одновременно

2. Реализован новый интерфейс работы со считывателями RDR-202-Multi - RBus

· Работа (обмен данными и управление режимами индикации) по двухпроводной шине

· Шифрованный протокол взаимодействия контроллера со считывателем

· Возможность в онлайн режиме управлять разрешенными для чтения типами карт (отключать чтение любого из поддерживаемых считывателем RDR-202 форматов карт)

3. Добавленны дополнительные настройки для контроллеров:

· Постановка на охрану по сработке геркона

· Ручное управление каналами питания и их перезапуск

· Тактики исполнительных устройств: Взлом, Оставленно открытым

4. В АРМ добавлено:

· Возможность выбора цветовой схемы

· Групповое редактирование уровней доступа для сотрудников

· Звуковое оповещение в модуле планов

5. В настройки контроллеров добавлена возможность выбора часового пояса его расположения. Теперь при построении распределенных систем с контроллерами в разных часовых поясах корректно будет отрабатываться функционал УРВ.

6. В функционал Архива событий добавлена возможность сохранения шаблонов настроек, аналогично как в отчетах по УРВ

7. Существенно расширен состав логируемых действий для отчета по Аудиту действий операторов

8. Оптимизированны серверные процессы для уменьшения нагрузки на сервер при одновременной работе с большим колличеством удаленных АРМ

9. Исправлено некорректное отображение времени в отчетах по УРВ

10.Обновлена интеграция с системой Ivideon и добавлена поддержка последних версий Ivideon Server. Добавлена возможность просмотра архива недоступной камеры

Важно: сервер RusGuard Soft вер. 1.10.0 не работает с контроллерами с прошивкой младше версии 3.0!!! До обновления сервера до версии 1.10 необходимо обновить прошивки всех контроллеров (прошивка и инструкция по обновлению доступна вместе с дистрибутивом ПО)

http://www.rgsec.ru/news/news-107.html