Новый релиз Lenel OnGuard с управлением доступом к электронным ключницам Traka марки ASSA ...
Новый релиз Lenel OnGuard с управлением доступом к электронным ключницам Traka марки ASSA ABLOY
Новости участников портала \\ 20.08.2018 12:30 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Значительное сокращение временных и административных издержек обеспечивают единые учетные данные, используемые как для контроля доступа в здания/помещения, подконтрольные Lenel OnGuard, так и для ключниц Traka.
Компании ASSA Abloy и Lenel Systems выполнили интеграцию ПО OnGuard с электронными ключницами (шкафами) и камерами хранения семейства Traka, имеющими модуль сетевого управления. Теперь администраторы Lenel могут добавлять пользователей Traka в базу данных и управлять уровнями их доступа через интерфейс OnGuard. Благодаря двусторонней связи между системами все события и сигналы тревоги от Traka поступают в OnGuard в реальном времени. Более того, для минимизации расходов на оборудование локальный доступ к электронным ключницам Traka можно реализовать по тем же идентификационным картам, что и для СКУД Lenel OnGuard, либо по биометрическим признакам или ПИН-коду.
Неотъемлемым элементом электронной ключницы Traka является металлический брелок iFob, снабженный электронным идентификатором. Он может объединяться с механическим ключом с помощью высокопрочной пломбы или же использоваться самостоятельно в качестве электронного ключа. Для фиксации брелоков iFob электронная ключница имеет удобные планки с ячейками, которые бывают двух типов — с блокировкой ключей и без блокировки, когда требуется авторизация пользователей только на уровне доступа к дверце ключницы. Следует отметить, что в ассортименте ASSA ABLOY имеются ключницы с различным числом ячеек под ключи: до 20 — серия «M», до 60 — «S», а до 540 — «L».
Продуманная система возврата ключей исключает их вынос за пределы зданий или даже помещений в зависимости от настроек системы и прав пользователя. При интеграции OnGuard и Traka был разработан функционал управления доступом на основе статуса брелока Traka iFob, при котором сотрудники не смогут покинуть объект (помещение) до тех пор, пока не вернут ключ в электронную ключницу. В крупных организациях варианты возврата ключа могут быть расширены: пользователи могут взять ключ в одной ключнице, а вернуть его в другую, подключенную к той же системе. Например, вторая электронная ключница может находиться на другом этаже или даже в другом здании.
Быстрые настройки элементов интегрированной системы управления физическим доступом и доступом к ключам, к которым относится электронная ключница Traka, осуществляются через интерфейс программного обеспечения OnGuard. Благодаря этому, все настройки системы Traka: добавление/удаление пользователей, назначения их прав доступа, логика работы ключниц, связанных в логическую группу, и другие функции управления, можно выполнять с одного ПК, как в пределах здания, так и в глобальном масштабе на территориально-распределенных объектах.
Значительное сокращение временных и административных издержек обеспечивают единые учетные данные, используемые как для контроля доступа в здания/помещения, подконтрольные Lenel OnGuard, так и для ключниц Traka. Идентификация пользователей в интегрированной системе OnGuard/Traka может быть реализована по одному и тому же идентификатору (RFID-карте, отпечатку пальца и т.д.). В стандартной комплектации каждая электронная ключница имеет клавиатуру для ввода индивидуального ПИН-кода, но может быть дооснащена опциональным считывающим устройством на базе технологий Mifare, EM-Marine, ICLASS, сканера отпечатков пальцев и др.
Для конечных пользователей ключница Traka работает так же, как и до ее интеграции с OnGuard. После идентификации на уровне дверцы (после разблокировки дверцы) электронная ключница отображает индивидуальный статус всех ключей, находящихся в ней, используя трехцветную светодиодную индикацию ячеек. Так, зеленый цвет диода означает, что данный ключ доступен пользователю, красный — что доступа нет, а оранжевый — что ключ уже выдан ему и должен быть возвращен в эту ячейку. Такая логика работы делает электронные ключницы Traka максимально удобными в использовании.
На территории Российской Федерации организация импорта и поддержка решения Traka осуществляется исключительно через ООО «АБЛОЙ» (подразделение ASSA ABLOY Group). Компания «АРМО-Системы» является официальным российским дистрибьютором оборудования ABLOY и Lenel Systems и ее сотрудники с удовольствием предоставят дополнительную информацию на электронные ключницы Traka и системы контроля доступа Lenel OnGuard. Для консультации и приобретения оборудования обращайтесь в центральный или региональные офисы «АРМО-Системы».
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