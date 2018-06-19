Новый регулируемый доводчик уличный от Smartec для дверей весом до 120 кг
Новый регулируемый доводчик уличный от Smartec для дверей весом до 120 кг
Новости участников портала \\ 12.09.2018 13:03 \\ АРМО-Системы \\ Москва
ST-DC236 обеспечивает гарантированное закрытие дверей, в том числе находящихся под управлением системы контроля доступа (СКУД) и оснащенных электромеханическими или электромагнитными замками.
«АРМО-Системы» представила уличный доводчик Smartec ST-DC236, рассчитанный для установки на внутренние и наружные двери с правым или левым открыванием, а также двери под контролем СКУД. Он работоспособен при температурах -35 .. +70 °С, а его корпус изготовлен из силумина, поэтому ST-DC236 подходит для установки на входные двери. Путем регулировки усилия пружины в пределах от 18 до 54 Нм (в соответствии с EN3−EN6) этот доводчик уличный можно настроить на работу со створками различных типоразмеров с максимальной шириной 950 – 1400 мм и массой до 60 – до 120 кг. Кроме того, он позволяет регулировать скорость закрывания и оснащен тормозом открытия двери (для углов более 80°). Для надежной работы в течение длительного срока ST-DC236 снабжен усиленной тягой, а его наработка на отказ составляет 500 000 циклов.
ST-DC236 обеспечивает гарантированное закрытие дверей, в том числе находящихся под управлением системы контроля доступа (СКУД) и оснащенных электромеханическими или электромагнитными замками. Данный уличный доводчик рекомендуется устанавливать на двери помещений различного назначения, а также на уличные входные двери весом до 120 кг. При этом сам доводчик ST-DC236 не имеет в своей конструкции магнитных или электромеханических частей, а его наработка на отказ составляет не менее 500 000 циклов.
Независимо от внешних условий доводчик Smartec будет стабильно работать на входных дверях здания. Он имеет надежную конструкцию, которая предусматривает использование высококачественного масла, не изменяющего своих свойств при низких температурах. Кроме того, корпус ST-DC236 изготовлен из корозионностойкого силуминового сплава, за счет чего данный уличный доводчик работоспособен не только в широком диапазоне температур (от -35 до +70 °С), но и при влажности от 5% до 95%.
Устанавливать ST-DC236 на двери с различной весом и шириной позволяет его конструкция, в которой усилие возвратной пружины регулируется в диапазоне от 18 от 54 Нм, в соответствии с классами от EN3 до EN6 стандарта EN1154. С усилием 18 Нм (EN3) доводчик уличный может закрывать двери массой до 60 кг и шириной до 950 мм, с максимальным усилием 54 Нм (EN6) – до 120 кг и до 1400 мм, а усилия EN4 и EN5 рекомендуются для дверей до 80 (1100 мм) и до 100 кг (1250 мм) соответственно. Возможность регулировки в таком широком диапазоне востребована при оснащении доводчиками большого количества разных внутренних и уличных дверей на одном объекте.
Уменьшить силу дохлопа двери и продлить срок службы механического/электромеханического замка позволяет настройка скорости возврата створки в начале и конце ее движения. Данный доводчик уличный ST-DC236 от Smartec оснащен масляным амортизатором, в каналах которого имеются клапаны для регулировки начальной и конечной скорости перетекания масла и, как следствие, движения дверного полотна в двух фазах. При этом клапаны регулируются винтами, которые вынесены на корпус доводчика и всегда доступны для монтажника.
Новый уличный доводчик ST-DC236 марки Smartec уже появился на российском рынке и доступен для заказа по розничной цене 1422 р. Для получения дополнительной информации о новинке, а также других устройствах Smartec для систем контроля доступа, обращайтесь по электронной почте info@smartec-security.ru и по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального поставщика оборудования Smartec в России.
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