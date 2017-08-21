Новый продукт GANZ: охранная IP камера с 12 МП, особо высокой чувствительностью и D-WDR
Новый продукт GANZ: охранная IP камера с 12 МП, особо высокой чувствительностью и D-WDR
Новости участников портала \\ 06.09.2017 12:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокая светочувствительность и поддержка технологий для улучшения качества видео, как на аппаратном, так и на программном уровне, позволяют IP камере ZN8-C12-N создавать изображение образцового качества в любое время суток.
Компания CBC Group выпустила 12-мегапиксельные box-камеры видеонаблюдения GANZ ZN8-C12-N, которые поддерживают алгоритмы компрессии H.265, Н.264 и M-JPEG, имеют светочувствительностью до 0,0002 лк и привлекательную цену. Новинки быстро адаптируются к условиям освещенности на объекте и обеспечивают эффективный видеомониторинг в офисных, торговых и общественных помещениях, где требуется детализированная видеосъемка с 4K Ultra HD и постоянный ситуационный контроль. Кроме того, IP камера 12 МП снабжена микрофоном, сервисным BNC-видеовыходом, слотом для карты памяти на 128 ГБ, поддерживает PoE-питание и комплектуется ПО GANZ CORTROL Prime на 16 IP каналов.
Трансляция видео высокого разрешения может осуществляться новой IP камерой в двухпотоковом режиме, причем для основного потока с разрешением 4K Ultra HD (4000х3000 пикс.) можно выбрать фреймрейт 20 к/с, а для дополнительного 8,8-мегапиксельного — 25 к/с. Сжатие видео IP камера 12 МП осуществляет в одном из 3 форматов — H.265, H.264 и M-JPEG, благодаря чему она может интегрироваться в большинство систем видеонаблюдения. Использование наиболее эффективного алгоритма компрессии (H.265) позволяет минимизировать нагрузку на серверное оборудование и канал связи, а также экономично расходовать дисковое пространство видеорегистратора, записывающего 12 МП видео.
Высокая светочувствительность и поддержка технологий для улучшения качества видео, как на аппаратном, так и на программном уровне, позволяют IP камере ZN8-C12-N создавать изображение образцового качества в любое время суток. Работая в режиме True Day/Night, 12 МП IP камера предоставляет возможность задействовать достаточно информативное цветное изображение при внешнем уровне освещенности до 0,002 лк, а черно-белое видео — вплоть до 0,0002 лк. Для устранения помех и шумов, которые появляются на изображении из-за недостатка света, новая IP камера может применять цифровые DNR-фильтры, для компенсации встречной засветки — алгоритм BLC, а для выравнивания яркостного баланса в пределах 12 МП кадра — функцию D-WDR.
Совместимость с 12 МП оптикой различных производителей позволяет быстро подобрать для IP камеры GANZ объектив с требуемыми параметрами: фокусным расстоянием, углом обзора и глубиной резкости. При этом следует учитывать, что эта IP камера 12 МП имеет широкоформатный КМОП-сенсор с диагональю 1/1,7 дюйма и крепление для оптики с резьбой типа CS (объективы с С-типом крепления устанавливаются через переходное кольцо). Для обеспечения заявленных характеристик и корректной работы камеры в режимах «день/ночь» на ZN8-C12-N рекомендуется ставить объективы с автодиафрагмой DC-Iris и линзами, скорректированными в ИК-диапазоне.
Для осуществления локальной записи 12 МП видео у IP камеры GANZ ZN8-C12-N предусмотрен слот для установки карты памяти большой емкости — до 128 ГБ, на которую можно записывать текущее видео при отсутствии IP соединения в течение нескольких часов (в зависимости от выбранных настроек и качества изображения). Кроме того, 12 МП IP камера оборудована тревожными интерфейсами для подключения внешних устройств, которые расширяют ее охранный функционал. Важно отметить, что ZN8-C12-N поставляется со встроенным микрофоном и наряду с видео передает звук, что позволяет оператору системы видеонаблюдения проводить наиболее полную оценку ситуации на объекте.
GANZ ZN8-C12-N предусматривает локальную и удаленную настройку, причем для быстрого выбора рабочих параметров непосредственно на месте установки эта IP камера 12 МП имеет сервисный видеовыход BNC. Как и другие IP камеры семейства GENSTAR, ZN8-C12-N интегрированы в профессиональное программное обеспечение GANZ CORTROL с русскоязычным интуитивно понятным интерфейсом, базовая 16-канальная версия которого (Prime) входит в комплект поставки IP камеры. Кроме того, эти камеры соответствуют ONVIF и могут работать под управлением ПО видеонаблюдения различных разработчиков, поддерживающего 12 МП видео.
Новые 12 МП IP камеры видеонаблюдения GANZ ZN8-C12-N с поддержкой H.265 и высокой светочувствительностью уже поступили на российский рынок и доступны для покупки по розничной цене 634,4 USD. Для получения дополнительной информации о новинках, других IP камерах и ПО марки GANZ, а также по оптике Computar, обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора устройств и ПО компании CBC Group.
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