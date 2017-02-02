Новый пассивный приемопередатчик видеосигналов Инфотех в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового пассивного приемопередатчика AHD/CVI/TVI/CVBS видеосигналов по витой паре Инфотех AVT-TRX101HD.

Приемопередатчик Инфотех AVT-TRX101HD представляет собой миниатюрное устройство размером 30×14,5х14,5мм и весом всего 20 грамм, которое встраивается прямо в BNC разъем. Он подсоединяется к видеокамере и транслируют видео разрешением 1920х1080 точек на расстояние до 300 м без дополнительного питания и на расстояние до 700 м в паре с активным приемником.

Передача изображения по витой паре повышает помехозащищенность канала, упрощает установку видеокамер, входящих в систему наблюдения. Витая пара стоит дешевле коаксиала, а отсутствие искажений и ослабления видеосигналов делают ее очень подходящей для организации охранного видеонаблюдения. Ослабление синфазной помехи составляет 100 дБ, коэффициент передачи сигнала — 0.996. В отличие от стандартных приемопередатчиков в модели Инфотех AVT-TRX101HD используются симметрирующие трансформаторы с нанокристаллической структурой. У нанокристаллов более высокая индукция насыщения, минимальные потери в магнитопроводах, что позволяет им транслировать данные в расширенной полосе частот, от 0 до 70 МГц на значительное расстояние.

Электронная схема приемопередатчика залита силиконовым компаундом, поэтому он устойчив к механическим напряжениям, вибрациям и воздействию солнечного света. Надежные винтовые разъемы прочно фиксируют витую пару. Надежность приемопередатчиков подтверждает бессрочная гарантия производителя. Новинки стабильно функционируют в широком температурном диапазоне, от -40 до +50 град. Цельсия. Они позволяют пользоваться OSD меню видеокамер и совместимы с предыдущими моделями активного и пассивного оборудования: поддерживаются все видеокамеры стандартов PAL, SECAM и NTSC. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый пассивный приемопередатчик Инфотех AVT-TRX101HD. Он позволяет строить более качественные системы наблюдения и передавать видео на значительное расстояние.