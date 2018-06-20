Новости участников портала \\ 01.10.2018 11:16 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высококачественные линзы объектива YV2.8x2.8SR4A-JA2L изготовлены из специальных сортов стекол со сверхнизкой дисперсией, коэффициент преломления которых практически не зависит от спектрального состава света.

Семейство оптических устройств Fujinon пополнили вариофокальные объективы YV2.8x2.8SR4A-JA2L с 2,8-кратным зумом. Они снабжены металлической резьбой CS-типа и совместимы с IP-камерами с сенсорами формата 1/4”-1/2,7” с разрешением до 3 Мп. Данные P-Iris объективы позволяют изменять фокусное расстояние в пределах 2,8 - 8 мм и могут «захватывать» сцену на 42° - 127° по горизонтали, при этом минимальная дистанция фокусировки составляет 30 см. Наряду с технологией P-Iris, объективы используют асферические линзы с ИК-коррекцией и фильтр нейтральной плотности, обеспечивающие высокое качество видео в переменных условиях освещения.

Малогабаритные объективы YV2.8x2.8SR4A-JA2L подходят для работы с купольными и корпусными камерами с разрешением до 3 Мп и рассчитаны на видеосъемку в режимах «День» и «Ночь». Они совместимы с камерами с технологией True Day/Night и встроенной ИК-подсветкой, поскольку снабжены асферическими линзами с ИК-коррекцией, а также ND-фильтром (фильтр нейтральной плотности). Благодаря своим небольшим габаритным размерам (4,1 в диаметре и 5,8 см в высоту) данный P-Iris объектив позволит разместить видеокамеру в небольшом защитном кожухе, при этом масса новинки не превышает 60 г.

Высококачественные линзы объектива YV2.8x2.8SR4A-JA2L изготовлены из специальных сортов стекол со сверхнизкой дисперсией, коэффициент преломления которых практически не зависит от спектрального состава света. Это позволяет избежать расфокусировки оптики при смене времени суток (и, как следствие, необходимости в ее подстройке), осуществляя коррекцию в ИК-диапазоне. Кроме того, линзы имеют асферическую конструкцию, с которой P-Iris объектив обеспечивает минимум аберраций, и производятся по усовершенствованной технологии АТ (Aspheric Technology). Данная технология предусматривает заливание жидкого стекла в специальную форму и последующее ее затвердевание, в результате чего получаются высокоточные линзы без финишной механической обработки.

Высокоточная ручная регулировка положения линз обеспечивает оптическое масштабирование до 2,8 крат и может быть выполнена не только инсталлятором, но обычным пользователем. При этом P-Iris объектив позволяет легко настроить фокус как при первичной установке и регулировке, так и в процессе эксплуатации при смене условий видеонаблюдения или техобслуживании. Следует отметить, что модель YV2.8x2.8SR4A-JA2L с P-Iris гарантирует формирование четкой картинки при минимальном расстоянии до объекта 30 см.

Автоадаптация к текущему уровню освещенности позволяет объективу с P-Iris формировать высококачественное изображение независимо от времени суток. Аппаратно-программная технология P-Iris предусматривает использование шагового электродвигателя, который подстраивает размер диафрагмы под уровень освещенности, уменьшая ее размер (до Т360) при ярком свете и увеличивая (до F1.3) – при затемнении. При минимальных размерах диафрагмы P-Iris объектив YV2.8x2.8SR4A-JA2L активирует специальное ПО для исключения эффекта размытия. При этом избежать засветки позволяет миниатюрный фильтр нейтральной плотности, ослабляющий интенсивность светового потока при ярком свете и не оказывающий существенного влияния при широко открытой диафрагме объектива.

Новый вариофокальный P-Iris объектив Fujinon YV2.8x2.8SR4A-JA2L уже появился на рынке и доступен для заказа по розничной цене 180 EUR. За дополнительной информацией о новинке или другой оптике торговой марки Fujinon обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора продукции Fujinon.