Новый онлайн-сервис «Линия-Облако» в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 12.04.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» сообщает об открытии нового онлайн-сервиса «Линия-Облако».

Онлайн-сервис «Линия-Облако» помогает контролировать видеосерверы «Линия» и значительно упрощает удаленную работу с системой видеонаблюдения.

С его помощью вы сможете:

- подключаться ко всем видеосерверам одновременно

- просматривать изображения онлайн с различных серверов на одном клиентском месте

- использовать FTP архив для хранения важных видеокадров и быстро получать доступ к записанным файлам через интернет

- получать информацию об обстановке на объекте по СМС и e-mail

- присваивать серверам постоянные доменные имена

Функция TURN обеспечивает подключение к серверу на базе ПО «Линия» без дополнительной настройки трансляции портов (NAT). А сам сервер может быть без «белого» IP-адреса.

Используя онлайн-сервис «Линия-Облако», вы получаете:

- бесплатный доступ на скорости 1 Мб/с на каждый сервер

- 300 Мб бесплатного дискового пространства для FTP архива

- 10 часов безлимитной скорости TURN ежемесячно.

Подробные инструкции, как пользоваться сервисом и стать участником акции: https://youtu.be/gRpY9iMUjuw

Предлагаем также протестировать бета-версию серверной части ПО «Линия» для работы на операционной системе Linux. В настоящее время подключать можно не более 16 IP-камер. При этом вы сможете оценить весь функционал системы на новой платформе.

Пока идет тестирование, компания «Девлайн», не гарантирует стабильную работу бета-версии. Поэтому не следует сразу эксплуатировать ее на реальных объектах. Вместе с тем, мы будем благодарны, если при обнаружении недостатков в работе программного обеспечения, возникновению вопросов и идей по функционалу программы вы обратитесь в техническую поддержку компании «Девлайн». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый онлайн-сервис «Линия-Облако» и программное обеспечение под Linux. Они значительно расширяют возможности операторов систем видеонаблюдения.