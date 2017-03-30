Новый охранный монитор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 04.04.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового охранного монитора LTV-MCL-2214 со встроенными динамиками.

Размер монитора LTV-MCL-2214 составляет 22 дюйма по диагонали. Максимальное разрешение монитора — 1920х1080, что позволяет получать полноценное изображение с современных аналоговых видеокамер стандартов AHD, TVI и CVI, а также IP-камер. Соотношение сторон 16:9 оптимально для работы с большинством видеокамер. Монитор предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

Трехмерный гребенчатый фильтр отвечает за четкое отображение границ между оттенками цвета и корректную цветопередачу. Фильтр оценивает несколько кадров и движение на видео, расширяет полосу пропускания яркостного сигнала и препятствует возникновению перекрестных помех. Кроме того, он эффективно подавляет цветовые помехи на объектах с часто повторяющимися цветными элементами. Монитор LTV-MCL-2214 изготовлен по TFT технологии, что гарантирует хорошую контрастность и насыщенность изображения. Благодаря времени отклика 5 мс, качественно воспроизводятся объекты в движении и динамичные сцены. У монитора широкие углы обзора, что делает работу оператора комфортной.

В качестве источника сигнала используются порты BNC, VGA и HDMI. Управление функциями и выбор режимов производится через экранное меню. Кроме того, в комплекте с монитором поставляется пульт дистанционного управления. С его помощью удобно выбирать источники сигнала, регулировать громкость и т. д. При трансляции видео с аналоговых камер по контуру движущихся объектов нередко появляется «гребенка». Функция адаптивного деинтерлейсинга эффективно устраняет искажения. Цифровое шумоподавление ликвидирует помехи и шумы, артефакты компрессии, которые могут вызывать некоторые видеокодеки. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый охранный монитор LTV-MCL-2214. Он спроектирован специально для систем видеонаблюдения и поддерживает современные функции, улучшающие качество изображения.