Новый охранно-пожарный прибор ВЭРС на 99 адресных извещателей LEONARDO от System Sensor и 16 ...
Новый охранно-пожарный прибор ВЭРС на 99 адресных извещателей LEONARDO от System Sensor и 16 шлейфов
Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Для удобства и оперативного управления устройствами, составляющими логически единую группу, шлейфы сигнализации и адресные извещатели могут объединяться в разделы (максимум 24).
«АРМО-Системы» начала поставлять приемно-контрольные приборы ВЭРС-LEON компании ВЭРС, предназначенные для организации систем пожарной сигнализации на базе адресных извещателей System Sensor серии LEONARDO. Новинка имеет 16 проводных шлейфов и адресную линию длиной до 1000 м, способную обслуживать до 99 адресных извещателей. Прибор ВЭРС позволяет объединять шлейфы и извещатели LEONARDO в разделы (до 24), а для расширения возможностей системы к нему можно присоединить блоки различного назначения. Следует отметить, что ВЭРС-LEON снабжен ЖК-дисплеем, на который выводится информация о «тревожных» событиях или изменениях в состоянии системы, и имеет встроенный журнал событий, рассчитанный на 1024 записи.
Многофункциональный приемно-контрольный прибор торговой марки ВЭРС позволяет создать распределенную систему пожарной сигнализации с функциями охраны от проникновения, а также управлять системой оповещения и технологическим оборудованием на средних и малых по площади объектах различного назначения. Новый прибор ВЭРС-LEON способен обслуживать одновременно до 99 адресных извещателей линейки LEONARDO компании System Sensor, а также 16 проводных неадресных пороговых шлейфов сигнализации. Следует отметить, что адресная линия ВЭРС, обеспечивающая обмен информацией с извещателями LEONARDO и их питание, может иметь произвольную топологию и достигать 1000 м в длину.
Для удобства и оперативного управления устройствами, составляющими логически единую группу, шлейфы сигнализации и адресные извещатели могут объединяться в разделы (максимум 24). Благодаря встроенному интерфейсу RS-485 прибор ВЭРС может работать с опциональными техническими средствами, расширяющими базовые возможности системы. К ним относятся блок ключей ВЭРС-БК, увеличивающий количество выходов для присоединения оповещателей, блок мониторинга и контроля ВЭРС-БМК для удаленного управления прибором, а также блок реле ВЭРС-БРУ и регистратор событий ВЭРС-РС. Следует отметить, что данный ПКП позволяет присоединять до 15 таких устройств.
Для передачи «тревожных» и служебных сигналов на пульт централизованного наблюдения в прибор ВЭРС встроены три управляемых электромеханических реле с коммутируемыми токами до 2А и напряжением до ~120В/=24В, алгоритмы работы которых зафиксированы заводскими настройками ВЭРС-LEON. При этом реле снабжены контактами перекидного типа и могут быть переконфигурированы для работы по одному из следующих алгоритмов: ПЦН ПОЖАР, ПЦН ОХРАНА, ПЦН НЕИСПРАВНОСТЬ, ПЦН ТРЕВОГА, ПЦН РАЗДЕЛА, ЗАМОК. Следует отметить, что питание прибор ВЭРС получает от сети переменного тока, а также может работать от аккумуляторной батареи 12 В или от внешнего резервного источника питания.
В линейку LEONARDO марки System Sensor входят извещатели разных типов, что позволяет прибору ВЭРС контролировать помещения любого назначения. В частности, дымовой извещатель ИП212-60А «Leonardo-O» обнаруживает возгорание по увеличению оптической плотности среды, а тепловой максимально-дифференциальный датчик ИП101-24А-А1R «Leonardo-T» – по величине и скорости нарастания температуры в помещении. Также в линейке извещателей, с которыми работает прибор ВЭРС, имеется комбинированная модель ИП212/101-3А-А1R «Leonardo-OT», фиксирующая и задымления, и температуру, и ручной ИП535-18 «ИПР-ЛЕО» для многоразового использования.
Визуализацию работы системы обеспечивает встроенный в прибор жидкокристаллический дисплей с подсветкой. На нем отображается информация о текущем состоянии устройства/системы, а также данные о зафиксированном «тревожном» событии, включая время возникновения и номер извещателя или шлейфа. Кроме того, на ЖК-дисплей можно выводить журнал событий, для которого в приборе ВЭРС предусмотрена память емкостью до 1024 записей. С помощью дисплея также удобно настраивать сам ПКП, используя кнопки навигации, а для управления системой через ПК можно применять бесплатное ПО «ВЭРС Конфигуратор».
Новый адресный прибор ВЭРС уже появился в продаже и доступен для заказа в компании «АРМО-Системы». За дополнительной информацией о ПКП ВЭРС-LEON и другой продукции производства ВЭРС для систем пожарной сигнализации обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального поставщика оборудования компании ВЭРС в России.
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