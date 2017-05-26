Новый монитор-тестер Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.05.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового монитора-тестера Tezter TIP-H-T.

Tezter TIP-H-T представляют собой многофункциональное портативное измерительное устройство для настройки аналоговых и IP-систем видеонаблюдения. Он оснащается 7-дюймовым тачскрин-дисплеем и предназначен для настройки видеокамер стандартов AHD, CVI, TVI, CVBS и IP.

Новинка выступает в роли источника дистанционного питания для видеокамер (48, 24 и 12 В) и генератора цветовой шкалы PAL/NTSC. Через встроенный web-браузер можно получить доступ к интерфейсу камеры. Поддерживается возможность трассировки кабеля: встроенный рефлектометр обнаруживает повреждения и дефекты линии. Настраивать видеокамеры с тестером Tezter TIP-H-T очень удобно. Продуманный интерфейс, комбинация обычных клавиш и сенсорного управления упрощают работу. Емкостной сенсорный экран обладает отличной чувствительностью. Поддержка протокола ONVIF гарантирует совместимость с большим числом IP-видеокамер известных производителей. А литий-полимерный аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу тестера — до 16 часов. Управление экранным меню и функциями PTZ можно осуществлять дистанционно. Поддерживаются Андроид-приложения для управления камерами.

С помощью тестера легко проверить наличие сигнала. Индикатор фокуса и индикатор угла обзора камеры позволяют точно настроить объектив. Есть возможность протестировать IP-соединения, оценить пропускную способность сети и качество аудиосигнала, измерить напряжение PoE или управлять PTZ камерой через порт RS-485. Wi-Fi модуль упрощает подключение к сети и дает возможность просматривать видео с удаленной камеры. Тестер сохраняет снимки экрана в формате JPG на карту памяти microSD. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый тестер Tezter TIP-H-T. Это верный помощник профессионала, работающего с системами аналогового и IP-видеонаблюдения — с большим экраном, длительным временем автономной работы, широкими возможностями по настройке видеокамер.