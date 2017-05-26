Новый монитор-тестер Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новый монитор-тестер Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новый монитор-тестер Tezter в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.05.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового монитора-тестера Tezter TIP-H-T.

Tezter TIP-H-T представляют собой многофункциональное портативное измерительное устройство для настройки аналоговых и IP-систем видеонаблюдения. Он оснащается 7-дюймовым тачскрин-дисплеем и предназначен для настройки видеокамер стандартов AHD, CVI, TVI, CVBS и IP.

Новинка выступает в роли источника дистанционного питания для видеокамер (48, 24 и 12 В) и генератора цветовой шкалы PAL/NTSC. Через встроенный web-браузер можно получить доступ к интерфейсу камеры. Поддерживается возможность трассировки кабеля: встроенный рефлектометр обнаруживает повреждения и дефекты линии. Настраивать видеокамеры с тестером Tezter TIP-H-T очень удобно. Продуманный интерфейс, комбинация обычных клавиш и сенсорного управления  упрощают работу. Емкостной сенсорный экран обладает отличной чувствительностью. Поддержка протокола ONVIF гарантирует совместимость с большим числом IP-видеокамер известных производителей. А литий-полимерный аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу тестера — до 16 часов. Управление экранным меню и функциями PTZ можно осуществлять дистанционно. Поддерживаются Андроид-приложения для управления камерами.

С помощью тестера легко проверить наличие сигнала. Индикатор фокуса и индикатор угла обзора камеры позволяют точно настроить объектив. Есть возможность протестировать IP-соединения, оценить пропускную способность сети и качество аудиосигнала, измерить напряжение PoE или управлять PTZ камерой через порт RS-485. Wi-Fi модуль упрощает подключение к сети и дает возможность просматривать видео с удаленной камеры. Тестер сохраняет снимки экрана в формате JPG на карту памяти microSD. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый тестер Tezter TIP-H-T. Это верный помощник профессионала, работающего с системами аналогового и IP-видеонаблюдения — с большим экраном, длительным временем автономной работы, широкими возможностями по настройке видеокамер.

Новости участников портала

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Безопасность в Омске и области – от «ТехноГрупп», эксклюзивного представителя «Видеоглаза»

Безопасность в Омске и области – от «ТехноГрупп», эксклюзивного представителя «Видеоглаза»

Новости участников портала \\ 30.05.2017 10:45 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Специализирующаяся в сфере технической безопасности компания «ТехноГрупп» по условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» получила новый сайт с полным партнерским каталогом товаров (более 30 000 наименований). Для клиентов «ТехноГрупп» действуют партнерские гарантии, а цены на поставляемые по франшизе товары являются дилерскими, то есть – минимально возможными.

Полина Малахова, ООО «АВС-Урал»: за три года увеличили обороты втрое

Полина Малахова, ООО «АВС-Урал»: за три года увеличили обороты втрое

Новости участников портала \\ 29.05.2017 17:18 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Интервью с основателем компании "АВС-Урал" в Екатеринбурге и активным пользователем франшизы Видеоглаз.

Новинка от Smartec в компании Премьер СБ.

Новинка от Smartec в компании Премьер СБ.

Новости участников портала \\ 29.05.2017 16:54 \\ Премьер СБ \\ г.Москва,

Новинки представляют собой вызывные панели Smartec ST-DS104C-GR, которые позволяют наблюдать за тем, что происходит возле двери и при этом общаться с посетителем.

Новая сверхчувствительная уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой и Full HD при 60 к/с

Новая сверхчувствительная уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой и Full HD при 60 к/с

Новости участников портала \\ 29.05.2017 12:59 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокие показатели по светочувствительности (0,0006 лк при работе в режиме «день») новые уличные IP видеокамеры показывают за счет использования в их конструкции КМОП-сенсора Sony Exmor R нового поколения, который имеет формат 1/2,8 дюйма и количество эффективных пикселей 2,13 MP.

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Михаил Левчук: «Мы научились отбирать национальных чемпионов»

Новости участников портала \\ 29.05.2017 12:26 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

«Мы научились отбирать национальных чемпионов. У нас есть ведущие университеты. Синергия - в их совместной работе!»

Новая IP-видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.05.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой уличной IP-видеокамеры PROvision PVF-IR205ARCTIC.

СКАТ и компания «Видеоглаз» представляют устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС

СКАТ и компания «Видеоглаз» представляют устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС

Новости участников портала \\ 29.05.2017 09:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный прибор СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС устанавливается вблизи устройства-потребителя и защищает его от остаточных бросков напряжений, от перенапряжений и от других электро-импульсов. Эта новинка, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет уличное исполнение с защитой IP65 и рассчитана на работу при температурах от -40 градусов.

Росгвардия займется мониторингом соцсетей

Росгвардия займется мониторингом соцсетей

Новости участников портала \\ 26.05.2017 13:41 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Дмитрий Галочкин заявил о том, что Медиасовет КС НСБ готов сотрудничать с ведомством в данном вопросе и делиться своими наработками

Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.05.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 и PVDR-A4-08M2 v.3.4.1.

Компания «Видеоглаз» сообщает: линейка IP-камер RVi с поддержкой облака SpaceCam стала еще «длиннее»

Компания «Видеоглаз» сообщает: линейка IP-камер RVi с поддержкой облака SpaceCam стала еще «длиннее»

Новости участников портала \\ 26.05.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Еще несколько IP камер торговой марки RVi получили поддержку облачного сервиса SpaceCam, то есть теперь их владельцы могут хранить видео прямо на облаке и просматривать его (онлайн или из архива) в любом месте и в любой момент времени. «Облачными» стали 1 Мп и 2 Мп камеры RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC42S V.2 и RVi-IPC31VB, представленные в компании «Видеоглаз» по низкой цене и рассчитанные на уличное видеонаблюдение.

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Премьера Smartec – 32 канальный видеорегистратор с поддержкой H.265 и записью видео с разрешением 4K

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Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

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Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии

Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии

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В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».

“Код ИБ” по-грузински

“Код ИБ” по-грузински

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На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.

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