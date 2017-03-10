Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией ...

Новости участников портала \\ 14.03.2017 15:51 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Универсальность новинки обеспечивается возможностью подключения к ней дополнительных устройств.

Универсальный домофон Smartec ST-MS307M-SL обеспечивает высокое качество изображения за счет использования цветного LCD-дисплея с разрешением 800х480 и диагональю 7“. Такой размер экрана позволяет, не напрягая зрение, разглядеть небольшие элементы сцены и не требует много места. Для удобства пользователей монитор домофона оснащен сенсорной панелью управления, а его стильный дизайн подчеркивается глянцевой фронтальной панелью, изящным алюминиевым корпусом и лаконичной формой без трубки (hands-free аудио). Кроме того, корпус монитора имеет повышенные прочностные характеристики по сравнению с пластиковыми и акриловыми аналогами.

ST-MS307M-SL реализует одностороннюю видеосвязь и двухстороннюю аудиосвязь с посетителем через вызывную панель по 4-х проводному кабелю, причем разговор может длиться непрерывно до 2 минут. Для удобства пользователей монитор позволяет настроить такие параметры изображения, как яркость, контрастность и насыщенность цветов. Также у модели ST-MS307M-SL предусмотрена настройка параметров звука, т.е. монитор домофона предлагает выбрать мелодию звонка, громкость и длительность вызова. Особенно удобно программирование громкости звонка домофона для разных интервалов времени суток.

Универсальность новинки обеспечивается возможностью подключения к ней дополнительных устройств. В частности, на домофон можно вывести три дополнительных монитора, две панели вызова, две видеокамеры (дополнительных) и два внешних охранных датчика. При этом каждый монитор домофона позволит просматривать видео от любого из 4 источников (двух панелей вызова и двух видеокамер), в том числе и в дежурном режиме, без сигнала тревоги или звонка посетителя. Иными словами, домофон становится не только устройством контроля доступа, но и охранного наблюдения. При работе нескольких домофонов между ними предусмотрена голосовая связь, которая реализуется с помощью функциии интеркома.

Достоинством ST-MS307M-SL является и наличие встроенной памяти, в которую монитор домофона может записывать фото или видео при звонке с вызывной панели, срабатывании охранных датчиков или датчиков движения видеокамер. Также возможна запись при нажатии кнопки пользователем. Следует иметь в виду, что монитор домофона ST-MS307M-SL имеет встроенную память, достаточную для хранения 80 кадров фото или видео, а также предусмотрена установка опциональной карты Micro SD объемом до 32 Гб, для которой в корпусе отведен специальный слот.

ST-MS307M-SL рассчитан для эксплуатации внутри помещений, в том числе в очень жарких условиях, и работоспособен в диапазоне температур -10 .. +50°С, а панель вызова домофона монтируется рядом с дверью или калиткой. Поэтому новый монитор домофона подойдет как для офиса, так и для частного дома, удовлетворяя все основные требования к современной СКУД. Немаловажно, что этот монитор совместим не только с панелями вызова марки Smartec, но и с панелями других производителей. Однако первый вариант удобнее, а для вызывных панелей сторонних производителей необходимо использовать устройства сопряжения.

Новый аналоговый монитор домофона Smartec ST-MS307M-SL уже появился на российском рынке и его можно купить в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 138 USD. Получить дополнительную информацию об этом, а также других домофонах и устройствах Smartec для систем контроля и управления доступом можно по электронному адресу info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж «АРМО-Системы», а также в региональных офисах компании.