Новый мегапиксельный вариофокальный объектив марки Fujinon для видеокамер формата ...
Новый мегапиксельный вариофокальный объектив марки Fujinon для видеокамер формата 1/2,7”
Новости участников портала \\ 03.08.2018 12:23 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность 10-кратного приближения/удаления объектов делает вариофокальные объективы данной линейки лучшим выбором для видеоконтроля на средних и крупных по площади объектах. Оптическое масштабирование производится вручную путем изменения расстояния между линзами V10x5SR4A-SA2L.
В портфеле продуктов Fujinon появились компактные объективы YV10x5SR4A-SA2L для 5-мегапиксельных box-камер видеонаблюдения с 1/2,7” (1/2,5”) или 1/3” чувствительными элементами. Данная вариофокальная модель имеет диапазон фокусных расстояний 5-50 мм и способна захватывать сцену в пределах 5° - 49° (по горизонтали). Для автоадаптации к любому уровню освещенности этот мегапиксельный вариофокальный объектив снабжен автоматически регулируемой диафрагмой DC-Iris и комплектуется 25-сантиметровым кабелем для передачи сигналов управления. Кроме того, в новом объективе Fujinon имеется фильтр нейтральной плотности, а его линзы обеспечивают коррекцию в ИК-диапазоне, позволяя сохранить высокую четкость изображения в любое время суток.
Высокое качество и геометрическая точность формируемого изображения выделяют среди аналогов объективы Fujinon, линейку которых пополнили вариофокальные модели YV10x5SR4A-SA2L. При невысокой цене они снабжены высококлассной оптикой с диапазоном фокусных расстояний 5-50 мм, позволяющей настраивать необходимый угол обзора (5°6’ - 49°1’ по горизонтали при установке на камеру с 1/2,7” сенсором), а также исключают появление искажений (менее 1% при фокусном расстоянии от 30 мм). Немаловажно, что мегапиксельные вариофокальные объективы YV10x5SR4A-SA2L имеют прочный металлический корпус с креплением СS-типа и компактные размеры, за счет чего камеру с таким объективом можно поместить и в небольшой термокожух.
Возможность 10-кратного приближения/удаления объектов делает вариофокальные объективы данной линейки лучшим выбором для видеоконтроля на средних и крупных по площади объектах. Оптическое масштабирование производится вручную путем изменения расстояния между линзами V10x5SR4A-SA2L. Такая настройка зума и фокусировки позволяет адаптировать вариофокальный мегапиксельный объектив к текущим условиям на объекте наблюдения, а также настроить его при перемещении камеры или смене места видеосъемки. Немаловажно, что путем регулировки фокусного расстояния данной мегапиксельной оптики можно выставить различную глубину резкости, значение которой варьируется в пределах от 300 мм до бесконечности.
Получать сбалансированную по яркости картинку при любом освещении вариофокальной модели YV10x5SR4A-SA2L позволяет автодиафрагма DC-Iris. Она меняет диаметр апертуры объектива в пределах от F1.4 до Т360, пропуская необходимое количество света. Наряду с автодиафрагмой, он оснащен фильтром нейтральной плотности (ND), предназначенным для исключения засветки. Исключить «размытие» изображения при смене режимов «день»/«ночь» позволяют линзы с ИК-коррекцией, которыми оснащен этот мегапиксельный вариофокальный объектив. Они компенсируют разницу длин волн для видимого и инфракрасного излучения, не допуская расфокусировки при переводе камеры из одного режима в другой.
Стабильно высокая резкость изображения при отсутствии сферической аберрации обусловлена использованием в объективе YV10x5SR4A-SA2L асферических линз, изготовленных по фирменной технологии Aspheric Technology. Они производятся из низкодисперсионного стекла, которое обеспечивает высокий коэффициент преломления света, попадающего на данный вариофокальный мегапиксельный объектив Fujinon. Для их получения стекло отливается в специальные формы, в результате чего получаются прецизионно-точные мегапиксельные линзы с высокими показателями чистоты поверхности, не требующие дальнейшей механической обработки.
Новый мегапиксельный вариофокальный объектив компании Fujinon уже появился на российском рынке и доступен для заказа по розничной цене 8 384 руб*. Для получения дополнительной информации о новинке или других объективах торговой марки Fujinon обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», – официального дистрибьютора продукции Fujinon в России.
*Цена в рублях действительна на день публикации.
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