Новый курс "Проектирование водяного пожаротушения. Гидравлический расчет."

Курс предназначен для специалистов с опытом работы. Обучение проводится 2 дня совместно с компанией "Плазма-Т".

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