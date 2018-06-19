Новый контроллер Smartec ST-SC010: бюджетные автономные СКУД на 500 человек

Новости участников портала \\ 28.08.2018 17:02 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокий уровень безопасности обеспечивает простая конструкция автономного контроллера, которая предусматривает его установку внутри защищаемого помещения/здания, а считывателя – снаружи на входе.

Семейство оборудования Smartec для СКУД пополнили контроллеры ST-SC010 для создания автономной системы управления доступом на 500 пользователей. Новинки отличаются малыми габаритами, небольшим весом и демократичной ценой. Они имеют интерфейс Wiegand для подключения внешнего считывателя и поддерживают форматы Wiegand 26 и 34. Высокая степень безопасности обеспечивается установкой контроллера внутри защищаемого помещения, а также поддержкой идентификации по карте, коду или совместно по карте и коду. При этом ST-SC010 комплектуется ИК-пультом и мастер-картами, а также работоспособен при температурах до -40 °С, за счет чего автономные СКУД могут работать и на наружных дверях.

ST-SC010 позволяет контролировать доступ в помещения и здания, удаленные от основного офиса (например, склады), поскольку для создания таких автономных СКУД не требуется прокладывать кабель от основной системы. Память контроллера рассчитана на хранение до 500 кодов идентификаторов, а питание он получает от источника постоянного тока с напряжением 12 В. Немаловажно, что новинки работоспособны при температурах до -40 °С, что позволяет устанавливать их в неотапливаемых помещениях, а для отображения состояния автономных СКУД они снабжены двухцветным светодиодным индикатором.

Высокий уровень безопасности обеспечивает простая конструкция автономного контроллера, которая предусматривает его установку внутри защищаемого помещения/здания, а считывателя – снаружи на входе. Этим же обусловлена и намного более привлекательная стоимость, чем у устройств «два в одном». Так, монтируя считыватель снаружи помещения, а сам контроллер – внутри него, можно снизить вероятность взлома, по сравнению с автономной СКУД на базе пары считыватель-контроллер в одном устройстве. Дополнительно защитить объект от несанкционированного проникновения позволяет настройка варианта идентификации по карте и коду (совместно), при этом ST-SC010 поддерживает режим идентификации в СКУД отдельно по коду или по карте.

Совместимость с большинством считывателей обеспечивает интерфейс контроллера Wiegand, по которому осуществляется взаимодействие между ним и считывателем. При этом ST-SC010 поддерживает форматы Wiegand 26 и 34, которые используют практически все современные сетевые и автономные СКУД. Новый контроллер может работать с наиболее распространенными считывателями HID Proximity, Em-Marine, iCLASS и многими другими, поэтому является универсальным решением для организации автономной системы контроля и управления доступом. Следует отметить, что ST-SC010 поддерживает не только кард-ридеры, но и считыватели с клавиатурой и 8-битным выходным форматом.

ST-SC010 легко программируется с помощью ИК-пульта и/или мастер-карт, входящих в комплект его поставки. Используя данные аксессуары, можно добавить в базу СКУД новые коды идентификационных карт и их группы (групповая регистрация карт) или удалить их. При этом только ИК-пульт позволяет стирать из памяти RFID-код без физического присутствия самой карты, что востребовано в случае ее утери. С помощью пульта осуществляется также настройка варианта идентификации, режима управления замком и некоторых других функций, которые использует автономная СКУД. Важно отметить, что контроллер поддерживает копирование данных о пользователях из памяти другого устройства, что упрощает его настройку на объектах с уже имеющимися контроллерами.

К достоинствам ST-SC010 следует отнести и наличие двух режимов работы реле замка, которые программируются с помощью пульта. В зависимости от «человекопотока» и назначения помещения, в которое ограничивают доступ автономные СКУД, данный контроллер позволяет запрограммировать реле на импульсный или триггерный режим. При работе в импульсном режиме, когда получено разрешение на проход, реле подает питание на замок в течение определенного, заранее заданного промежутка времени (например, 5 с), а при работе в триггерном – продолжает подачу питания до повторной идентификации в СКУД. Последний режим особенно удобен при установке автономного контроллера на двери помещений, вход в которые должен оставаться свободным, например, в приемные часы.

Новые контроллеры Smartec для автономных СКУД уже доступны для заказа по розничной цене 1460 руб. Получить дополнительную информацию об этой модели, а также других контроллерах и оборудовании марки Smartec можно по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 787-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».