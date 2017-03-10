Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru

К компактному домофону FE-VELA с 4,3-дюймовым монитором (10,8 см) и сенсорными кнопками можно подключить 2 вызывные панели. Можно настраивать яркость, цвет, контраст, функцию «не беспокоить», выбирать мелодию (их 13). Вызывная панель AVP-508 (PAL) выполнена в антивандальном корпусе и приспособлена к разным температурным условиям от -50 до +50°С. Матрица 1/3″ и интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров обеспечивает качественное изображение.

Компания Falcon Eye представляет комплект FE-PLUS, в состав которого входят: вызывная панель AVP-508 (PAL), домофон FE-VELA, кабель для подключения.

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