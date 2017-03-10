Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru
Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru
Новости участников портала \\ 14.03.2017 16:14 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Компания Falcon Eye представляет комплект FE-PLUS, в состав которого входят: вызывная панель AVP-508 (PAL), домофон FE-VELA, кабель для подключения.
К компактному домофону FE-VELA с 4,3-дюймовым монитором (10,8 см) и сенсорными кнопками можно подключить 2 вызывные панели. Можно настраивать яркость, цвет, контраст, функцию «не беспокоить», выбирать мелодию (их 13). Вызывная панель AVP-508 (PAL) выполнена в антивандальном корпусе и приспособлена к разным температурным условиям от -50 до +50°С. Матрица 1/3″ и интеллектуальная ИК-подсветка до 3 метров обеспечивает качественное изображение.
Новости участников портала
Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией «Интерком»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 15:51 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Универсальность новинки обеспечивается возможностью подключения к ней дополнительных устройств.
Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 12:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Более 3 000 позиций контроля доступа, видеонаблюдения, охранной-пожарной сигнализации и других средств безопасности – по доступным ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе предлагает компания «ВьюГард». Все эти бонусы предоставляются в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», а ознакомиться с ними подробнее можно на новом сайте «ВьюГарда».
Новые видеорегистраторы Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Satvision SVR-8115P и SVR-6110N.
"Виртуальная матрица" STNR-6462 для видеорегистраторов Smartec Delta-серии
Новости участников портала \\ 13.03.2017 19:14 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет виртуальную матрицу STNR-6462. Это универсальное системное решение для создания УРМ без использования выделенной рабочей станции (ПК). STNR-6462 является многоканальным аппаратным декодером на платформе Linux
Специалисты «КСБ» ознакомились с опытом реализации АПК "Безопасный город" на примерах разных регионов
Новости участников портала \\ 13.03.2017 14:00 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург
Специалисты «КСБ» всегда стремятся быть в курсе перспективных разработок. 27-28 февраля 2017 года технический директор компании Елагин Анатолий принял участие во второй всероссийской конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи
«АРМО-Системы» анонсировала тепловизор AXIS со сменной оптикой и металлическим корпусом с IP66/IP67
Новости участников портала \\ 13.03.2017 13:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва
При заказе камеры-тепловизора AXIS имеется возможность выбрать модель с одним из 4 вариантов оптики, который определяется протяженностью охраняемой территории.
IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.03.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D443 и SVI-D343V.
Биометрический терминал Smartec ST-FT161EM – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 13.03.2017 10:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Терминалы Smartec ST-FT161EM, которые можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз», предназначены для организации доступа и учета рабочего времени. Учет может производиться по отпечаткам пальцев, по ПИН коду и по RFID картам, причем эти виды учета можно комбинировать. Имеется встроенная память - на 3 000 отпечатков, на 10 000 карт и на 100 000 событий. Улучшенный алгоритм позволяет считывать отпечатки даже с загрубевших, влажных или слишком сухих пальцев.
GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!
Новости участников портала \\ 12.03.2017 17:06 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург
В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.
Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Новости участников портала \\ 10.03.2017 13:36 \\ Rubetek \\ Москва
Компания Rubetek представит свой интерактивный стенд в коллективной экспозиции «Автоматизация зданий», где продемонстрирует возможности своей инновационной беспроводной системы для управления домом.
Другие новости
Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru
«Globalconect.ru» \\ 14.03.2017 16:14
Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией «Интерком»
АРМО-Системы \\ 14.03.2017 15:51
Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 14.03.2017 12:16
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ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ГЛОНАСС в различных отраслях
Выставки \\ 14.03.2017
7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Итоги выставки Securika Krasnodar
Выставки \\ 13.03.2017
С 28 февраля по 3 марта 2017 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы компаний ITE.
«Информационная безопасность» на СИИС-2017
Выставки \\ 10.03.2017
На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.
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Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.