Новый комплект SC&T HE01ERK в ТД «Лидер-СБ»
Новый комплект SC&T HE01ERK в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.11.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового миниатюрного комплекта SC&T HE01ERK.
Комплект SC&T HE01ERK, с помощью которого можно передавать сигналы HDMI по витой паре на расстояние от сорока до семидесяти метров, представляет собой передатчик HE01SET и приемник HE01SER.
Это оборудование применимо в самых разных ситуациях. Например, когда нужно передать изображение с выхода HDMI видеорегистратора на удаленный монитор. Приемопередатчик подходит как для аналоговых регистраторов (DVR) так и для сетевых (NVR). Дальность связи при передаче Full HD видео (1920х1080) составляет сорок метров. Видео разрешением 1280х720 передается на расстояние семьдесят метров. А разрешающая способность 1280х1024 достигается при длине линии шестьдесят метров. Наилучшие результаты обеспечиваются на прямых кабельных трассах, при отсутствии петель.
В том случае, если выход источника сигнала обеспечивает требуемое напряжение (TMDS = 1.2 Vp-p и DDC = 5V), то отдельный источник питания для связи этим устройствам не требуется. Если же уровень сигнала на выходе источника HDMI ниже, запитать передатчик можно от внешнего источника напряжением 5 В с помощью кабеля micro-USB (поставляется в комплекте). Питание приемника в обоих случаях осуществляется с передатчика.
Максимальная скорость передачи составляет 2.25 Гбит/с (стандарт HDMI 1.3). Если требуемая дальность передачи видео не превышает тридцать метров, рекомендуется использовать витую пару категории UTP Cat5e. Кабель UTP Cat6 применяется при расстояниях больше тридцати метров.
Приемопередатчики не требуют какой-либо настройки и начинают функционировать сразу после подключения. Они сохраняют работоспособность в диапазоне от -40 до +55 град. Цельсия.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый приемо-передающий комплект SC&T HE01ERK. Он расширяет возможности оборудования, входящего в систему видеонаблюдения, просто подключается и не требует специфических настроек.
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