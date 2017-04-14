Новый комплект для IP-видеонаблюдения SVplus в ТД «Лидер-СБ»
Новый комплект для IP-видеонаблюдения SVplus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.04.2017 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового комплекта для IP-видеонаблюдения SVplus SVIP-Kit204S Poe.
В комплект видеонаблюдения SVplus SVIP-Kit204S Poe входят четыре уличные IP-видеокамеры SVIP-432, четырехканальный видеорегистратор и 20 метров кабеля «витая пара». Комплект настроен и готов к работе.
IP-видеокамера SVIP-432 обладает разрешением 2 Мп. Она передает видеоизображение по локальной сети в максимальном разрешении 1920х1080 точек. В ночное время на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью 25 метров. Камера оснащается вариофокальным объективом, что дает возможность точно настроить сектор обзора. Трансляция видео выполняется в два потока. Такой подход позволяет сохранять записи в архив в хорошем качестве и в то же время контролировать обстановку на охраняемом объекте по сети, получая доступ к «живому видео» по каналам с небольшой пропускной способностью. Видеокодек H.264 способствует уменьшению объема исходящего трафика.
В IP-камере есть детектор движения с регулировкой чувствительности. С его помощью можно автоматически фиксировать все подозрительные события. Облачный сервис yunyis.com упрощает подключение IP-камер, настройку системы наблюдения и последующий и доступ к видео. Видеорегистратор, входящий в комплект для IP-видеонаблюдения SVplus SVIP-Kit204S Poe, поддерживает стандарт PoE. Это значит, что питание на IP-камеры подается по кабелю «витая пара». Прокладывать отдельные питающие линии для видеокамер не требуется. Благодаря применению видеокодека H.264 для сжатия данных, объем видеофайлов при записи уменьшается на 30-50%. Это достигается за счет того, что на диск сохраняются лишь отдельные «опорные» кадры и «разница» между ними, а не каждый кадр в отдельности. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на готовые комплекты видеонаблюдения SVplus SVIP-Kit204S Poe. Они подходят для большинства стандартных ситуаций и позволяют быстро оснастить помещение, двор или уличный объект системой охранного видеонаблюдения.
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