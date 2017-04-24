Новый комплект для HD-AHD видеонаблюдения Proto-X в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.04.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового комплекта для HD-AHD видеонаблюдения Proto-X Combo-AHD 4W.

В комплект HD-AHD видеонаблюдения Proto-X Combo-AHD 4W входят четыре всепогодные видеокамеры стандарта AHD разрешением 1.3 Мп, четырехканальный видеорегистратор и соединительные кабели с крепежными элементами. Запись видео осуществляется в реальном времени в максимальном разрешении 720p. Технология AHD позволяет передавать видео на расстояние до 300-400 метров по коаксиальному кабелю — без сжатия, без задержек, в реальном времени.

Видеокамеры построены на CMOS матрицах Sony Exmor IMX238. Они обладают высокой чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах. Поэтому формируют четкое цветное изображение при хорошем освещении и позволяют контролировать обстановку при слабой освещенности (0.05 Лк). В ночное время на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 20 метров. Встроенные нагреватели обеспечивают стабильную работу камер при температуре до -40 град. Цельсия. Надежные фиксированные объективы видеокамер не подвержены расфокусировке в процессе работы. Функция 3D-шумоподавления повышает качество видео в условиях чрезвычайно слабой освещенности. А цифровое расширение динамического диапазона оказывается полезным при наблюдении за объектами, сильно различающимися по яркости. Видео кодируется в формате H.264. За счет хорошей компрессии, которую обеспечивает этот алгоритм, объем исходящего трафика минимален. Доступ к живому видео возможен по каналам с небольшой пропускной способностью.

AHD видеорегистратор работает под управлением надежной операционной системы Linux с развитыми сетевыми функциями. Для хранения записей служит один жесткий диск максимальным объемом до 4 Тб. Программное обеспечение SkyCell поддерживает режим «картинка в картинке», покадровый просмотр, масштабирование и увеличение отдельных фрагментов изображения. Программный детектор движения расширяет возможности системы видеонаблюдения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые комплекты для HD-AHD видеонаблюдения Proto-X Combo-AHD 4W. Оборудование быстро монтируется и легко настраивается, предоставляя в распоряжение пользователей видео HD качества.