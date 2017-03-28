Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.

LTV NIF-0604 60 это неуправляемый четырехпортовый Ethernet коммутатор с поддержкой технологии PoE. Он специально разработан для систем видеонаблюдения высокого разрешения и систем безопасности. У новинки 4 стандартных порта 10/100 Мбит/с, 1 оптический порт uplink (100 Мбит/с) и один порт Uplink (10/100 Мбит/с). К четырем основным портам подключаются видеокамеры, IP-телефоны и другое оборудование. Используя технологию PoE, можно подавать питание на них дистанционно, по тому же кабелю «витая пара», который используется для подключения к локальной сети. Видеокамеры могут располагаться на расстоянии до 150 метров от коммутатора. Допустимая мощность нагрузки составляет 30 Вт, что позволяет подключать IP-камеры с инфракрасной подсветкой и встроенными обогревателями.

Дополнительное удобство и достоинство нового IP-коммутатора — поддержка режима CCTV. В этом случае основные четыре порта изолируются друг от друга и замыкаются на порт Uplink. Это гарантирует быструю передачу данных и позволяет подключать IP-видеокамеры и другие устройства на расстоянии до 250 метров. Большая пропускная способность гарантирует плавную трансляцию видео высокого разрешения по локальной сети. IP-коммутатор LTV NIF-0604 60 — это оборудование промышленного исполнения, с безвентиляторной конструкцией. Он обладает высокой помехоустойчивостью. Монтаж осуществляется на рейку DIN, на стену или на стол. Поддерживается резервный источник электропитания.

IP-коммутатор позволяет организовать виртуальные сети VLAN, чтобы минимизировать последствия широковещательного шторма, изолировать видеотрафик и повысить информационную безопасность. В разъем SFP можно устанавливать оптоволоконные модули, которые увеличивают дальность передачи до нескольких километров без промежуточного усиления. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеокоммутатор LTV NIF-0604 60. Он идеально подходит для использования в системах видеонаблюдения высокого разрешения.