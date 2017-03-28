Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.
LTV NIF-0604 60 это неуправляемый четырехпортовый Ethernet коммутатор с поддержкой технологии PoE. Он специально разработан для систем видеонаблюдения высокого разрешения и систем безопасности. У новинки 4 стандартных порта 10/100 Мбит/с, 1 оптический порт uplink (100 Мбит/с) и один порт Uplink (10/100 Мбит/с). К четырем основным портам подключаются видеокамеры, IP-телефоны и другое оборудование. Используя технологию PoE, можно подавать питание на них дистанционно, по тому же кабелю «витая пара», который используется для подключения к локальной сети. Видеокамеры могут располагаться на расстоянии до 150 метров от коммутатора. Допустимая мощность нагрузки составляет 30 Вт, что позволяет подключать IP-камеры с инфракрасной подсветкой и встроенными обогревателями.
Дополнительное удобство и достоинство нового IP-коммутатора — поддержка режима CCTV. В этом случае основные четыре порта изолируются друг от друга и замыкаются на порт Uplink. Это гарантирует быструю передачу данных и позволяет подключать IP-видеокамеры и другие устройства на расстоянии до 250 метров. Большая пропускная способность гарантирует плавную трансляцию видео высокого разрешения по локальной сети. IP-коммутатор LTV NIF-0604 60 — это оборудование промышленного исполнения, с безвентиляторной конструкцией. Он обладает высокой помехоустойчивостью. Монтаж осуществляется на рейку DIN, на стену или на стол. Поддерживается резервный источник электропитания.
IP-коммутатор позволяет организовать виртуальные сети VLAN, чтобы минимизировать последствия широковещательного шторма, изолировать видеотрафик и повысить информационную безопасность. В разъем SFP можно устанавливать оптоволоконные модули, которые увеличивают дальность передачи до нескольких километров без промежуточного усиления. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеокоммутатор LTV NIF-0604 60. Он идеально подходит для использования в системах видеонаблюдения высокого разрешения.
Новости участников портала
Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости
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Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.
СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.
Оборудование безопасности от «АктиВидео» – по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Контроль доступа, видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию и другие средства технической безопасности по низким ценам предлагает в рамках партнерского соглашения столичная компания «АктиВидео». По условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» на все поставляемые товары действует партнерская гарантия, которая может стать бессрочной на все время действия сервисного договора между клиентом и «АктиВидео».
Система фотовидеофиксации нарушений ПДД «ПЕРЕКРЁСТОК» получила свидетельство Росстандарта
Новости участников портала \\ 28.03.2017 18:43 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подтверждено соответствие системы «ПЕКРЕКРЁСТОК» действующим российским ГОСТам, Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и требованиям безопасности. Интервал поверки системы составляет два года.
Новые 6 Мп видеокамеры наружного наблюдения GANZ ZN8-B7NVD55L с 2,8-кратным вариообъективом
Новости участников портала \\ 28.03.2017 14:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новые видеокамеры GANZ используют 1/1,8” КМОП-сенсор и формируют картинку особо высокого качества c разрешением 3072х2048 пикселей.
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