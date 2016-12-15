Новый IP-видеосервер Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 28.12.2016 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеосервера Axis S2008 со встроенным коммутатором PoE.

IP-видеосервер Axis S2008 готовое решение для систем видеонаблюдения среднего размера, где используется до 8 видеокамер. Новинка работает с видеокамерами Axis, а кроме того, поддерживает сетевое оборудование других производителей.

Этот компактный видеосервер позволяет вести наблюдение в разрешении 4К Ultra HD. Благодаря полному комплекту программного обеспечения и готовым вариантам настроек, он просто настраивается. Есть возможность использовать схемы объектов, управлять сигналами тревоги, настраивать реакцию на события, осуществлять управление PTZ камерами. Реализован интуитивно-понятный визуальный поиск видеозаписей по временной шкале. Два монитора обеспечивают полный контроль обстановки на охраняемом объекте. Встроенные порты коммутатора способны обеспечить дистанционным питанием восемь видеокамер. При этом допускается подключать видеокамеры суммарной мощностью до 140 Вт.

Для локального хранения данных в видеосервере Axis S2008 служит жесткий диск емкостью 4 ТБ. Живой просмотр осуществляется в мультиэкранном режиме (до 25 камер на мониторе) или же с одной камеры в разрешении до 4К. Воспроизведение — в мультиэкранном режиме с разрешением 4x1080p или 1x4К. Подключение к локальной сети осуществляется через два скоростных порта Ethernet. В комплект входят 8 универсальных лицензий Axis Camera Station. ПО делает настройку максимально простой. Камеры автоматически обнаруживаются и подключаются, так что система наблюдения готова к работе в считанные минуты. Пользователи могут контролировать обстановку с мобильного телефона, добавлять в систему другие полезные функции и устройства. Грамотно разработанный пользовательский интерфейс делает работу службы охраны максимально эффективной. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеосервер Axis S2008. Это современное оборудование, позволяющее создавать исключительно надежные системы сетевого видеонаблюдения высокого разрешения.