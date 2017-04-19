Новый IP-видеорегистратор SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новый IP-видеорегистратор SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.04.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора SpezVision SPZ-N932.
IP-видеорегистратор SpezVision SPZ-N932 предназначен для записи видеоизображения с 32 сетевых камер. Максимальное разрешение записи составляет 2592х1988 точек. Запись осуществляется в реальном времени, без задержек, поэтому видео получается качественным, четко воспроизводятся объекты в движении.
Новинка работает под управлением надежной и стабильной операционной системы Linux с развитыми сетевыми функциями. Он соответствует стандарту ONVIF, поэтому допускает подключение множества моделей видеокамер известных производителей. Записи сохраняются на двух жестких дисках максимальным объемом 4 Тб. При записи изображение сжимается при помощи современного алгоритма H.264. Благодаря высокой степени компрессии, файлы занимают минимальное место на диске. Экономия пространства достигает 30-50%. К IP-видеорегистратору SpezVision SPZ-N932 через USB порты можно подключить 3G-модем и Wi-Fi адаптер. Это дает возможность оснастить системой охранного видеонаблюдения удаленный объект, где отсутствует проводной доступ к интернет. Управление оборудованием осуществляется при помощи пульта ДУ.
Для контроля обстановки к видеорегистратору подключаются HDMI и VGA мониторы разрешением до 1920х1080. Высокое разрешение мониторов повышает качество системы наблюдения, позволяет в полной мере использовать возможности современных сетевых видеокамер. Удаленный доступ к видео и настройкам осуществляется через web-браузер и специализированные программы-клиенты. Поддерживается доступ с мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. Видеорегистратор выполнен в металлическом корпусе и отличается современным дизайном. Простое управление и стабильная работа делают его выбором номер один для построения систем наблюдения среднего масштаба. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеорегистратор SpezVision SPZ-N932. Это современное устройство для видеозаписи информации, которое предоставляет в распоряжение пользователей исключительно детальное видео разрешением Full HD и выше.
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Новости участников портала \\ 24.04.2017 11:09 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 24.04.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 20.04.2017 11:41 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 20.04.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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