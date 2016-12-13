Новый IP-видеорегистратор Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.12.2016 11:40 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора Samsung Security XRN-1610SP на 16 каналов.

IP-видеорегистратор Samsung Security XRN-1610SP записывает видео в разрешении от CIF до 12 Мп. Новинка поддерживает последние алгоритмы компрессии видео H.264 и H.265. А, кроме того, использует самую современную технологию сжатия изображения WiseStream. Для систем охранного видеонаблюдения долгое отсутствие движения в кадре — характерное явление. Интеллектуальный алгоритм непрерывно отслеживает интенсивность движения и его сложность. Если движение отсутствует, битрейт понижается без ущерба для качества изображения. Благодаря этому видеофайлы и сетевой трафик уменьшаются на 50-75%.

Для хранения данных в IP-видеорегистратор можно установить до 8 жестких дисков емкостью по 6 Тб каждый. А чтобы еще более увеличить емкость архива, используются iSCSI хранилища, суммарная емкость которых может достигать 384 ТБ (!). В этой роли может выступать, например, NAS Vess R2000, поддерживающий десять различных вариантов организации RAID массивов из 112 жестких дисков. К видеорегистратору подключаются VGA и HDMI мониторы с поддержкой разрешения до 4К, причем использовать их можно одновременно. Высокое разрешение позволяет полноценно контролировать обстановку на нескольких объектах в мультиоконном режиме. А если подключить микрофоны к имеющимся аудиовходам, видео транслируется вместе со звуком, что делает записи более информативными.

К IP-регистратору Samsung Security XRN-1610SP подключаются датчики тревожной сигнализации (8 шт.). Благодаря им, он автоматически, без участия оператора, регистрирует все подозрительные события. Кроме того, регистратор получает сигналы с видеокамер о потере обзора или расфокусировке, результаты видеоаналитики — забытые и новые предметы в кадре, пересечение линии, появление лица и проч. При обнаружении тревоги коммутируются четыре выходных сигнализационных устройства. Видеорегистратор подключается к локальной сети через скоростной порт Gigabit Ethernet (2 шт.). Управлять настройками и функциями IP-регистратора можно дистанционно. Поддерживаются клиенты для мобильных операционных систем iOS и Android, обеспечивающие доступ к видеозаписям со смартфонов и планшетов. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеорегистратор Samsung Security XRN-1610SP — высокотехнологичное оборудование для видеозаписи, стоящее на острие прогресса.