Новый IP-видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новый IP-видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.01.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора RVi-IPN16/1L.
IP-видеорегистратор RVi-IPN16/1L записывает изображение с 16 сетевых видеокамер с разрешением до 5 Мп. и позволяет наблюдать за обстановкой на охраняемом объекте. Записи сохраняются на жестком диске объемом до 6 Тб. Видео при записи подвергается компрессии. Для этого применяются два разных алгоритма. Первый, H.264, обеспечивает высокую степень сжатия за счет того, что на диск записываются лишь отдельные опорные кадры и «разница» между ними. Поэтому файлы получаются на 30-50% меньше, чем при использовании других видеокодеков. Удаленные пользователи получают возможность наблюдать за обстановкой в реальном времени. Второй видеокодек, MJPEG, применяется для записи видео в архив. Файлы получаются более качественными, хотя и большего объема.
Максимальный входящий битрейт IP-регистратора RVi-IPN16/1L составляет 80 Мбит/с. Это позволяет записывать видео разрешением 3 Мп по всем каналам в реальном времени и с максимальными настройками качества изображения. Запись выполняется по событию, по расписанию, ведется в постоянном режиме или инициируется оператором вручную. Для контроля обстановки служат VGA и HDMI мониторы. Они позволяют вести наблюдение в разрешении 1920х1080. Кроме того, видеорегистратор поддерживает функцию двусторонней аудиосвязи с любой из камер, что повышает надежность системы охраны. Подключение к сети осуществляется через Ethernet порт 100 Мбит/с. Поддерживаются сетевые клиенты для удаленного доступа с мобильных устройств на базе Android и iOS. Права доступа задаются индивидуально для каждого пользователя. В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение для организации системы видеонаблюдения.
IP-видеорегистратор отвечает стандарту ONVIF. Это значит, что к нему можно подключать не только видеокамеры RVi, но и большинства других известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеорегистратор RVi-IPN16/1L. С его помощью можно строить системы наблюдения высокого разрешения на территориально распределенных объектах.
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