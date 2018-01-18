Новый IP-видеорегистратор Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новый IP-видеорегистратор Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.01.2018 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1.
IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1 записывает видео с шестнадцати IP-камер. А кроме того, поддерживает до четырех камер форматов AHD-H, CVI, TVI разрешением до 4 Мп и стандартные аналоговые CVBS видеокамеры.
Записи сохраняются на жестком диске, емкость которого может достигать 10 Тб. Максимальное разрешение записи — 1920х1080. Скорость записи варьируется от 7 до 25 к/с, в зависимости от режима работы, количества камер и их сочетания. Для сжатия изображения применяется алгоритм H.264. Он основан на выборочном кодировании видеоинформации, когда в память записывается не каждый кадр, а лишь отдельные (опорные) кадры и «разница» между ними. Благодаря этому достигается превосходная компрессия. Файлы получаются на 40-70% меньше по объему, чем при использовании других решений. Четыре аналоговых канала записываются со звуком. Через SATA и USB интерфейсы осуществляется резервное копирование архивов на внешние носители.
IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1 оборудован видеовыходами HDMI и VGA. Кроме того, имеется SPOT интерфейс для подключения аналогового монитора. Регистратор способен одновременно воспроизводить до четырех каналов из архива. Встроенная операционная система Linux обеспечивает высокую надежность и сетевую защиту.
Через порт RS-485 реализовано управление PTZ камерами и обработка тревожных сигналов. При обнаружении подозрительных событий активируется запись, подается звуковое сообщение и звуковой сигнал, отправляются текстовые уведомления по e-mail и видео на ftp.
Управление системой наблюдения осуществляется при помощи мыши. Для синхронизации настроек используется функция быстрого копирования и вставки. Видеорегистратор соответствует протоколу Onvif, поэтому совместим с сетевыми камерами известных производителей.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1. Он станет отличным выбором для организации видеонаблюдения в банках, юридических учреждениях, строительстве, в системах энергоснабжения и транспортного сообщения, на предприятиях и складах.
Новости участников портала
Новая IP-видеокамера RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.01.2018 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры RVi-IPC32VM4 V.2 с функциями интеллектуального анализа видеоизображения.
Новый HD-TVI видеорегистратор HiWatch в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.01.2018 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора HiWatch DS-H208Q.
ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке биометрического терминала Suprema BioStation A2
Новости участников портала \\ 22.01.2018 19:06 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID, анонсирует акцию. Переходите на биометрическую идентификацию по отпечаткам пальцев с помощью терминала Suprema BioStation A2 и ПО TerraID с экономией $360.
Тренды рынка СКУД в 2018 году по версии компании Sigur
Новости участников портала \\ 22.01.2018 16:36 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Самые важные тенденции рынка СКУД в 2018 году по мнению экспертов Sigur.
В семействе GANZ GENSTAR появились 12 Мп fisheye IP-камеры с обзором на 360° и термокожухом с IP66
Новости участников портала \\ 22.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокую детализацию панорамного изображения обеспечивает 1/1,7-дюймовый КМОП-сенсор, создающий кадры с разрешением до 12 Мп.
Системы безопасности – разговор о главном!
Новости участников портала \\ 22.01.2018 13:51 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В №5-2017 журнала “Алгоритм безопасности” подняты два серьезных практических вопроса: построение систем безопасности на объекте и функциональность программного обеспечения.
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.01.2018 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой купольной IP-видеокамеры для помещений Beward B1510DR.
<Информация> Роспотребнадзора "О введении в обращение банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей"
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:43 \\ Обсудить ()
С 18 по 25 января 2018 года будет работать Всероссийская горячая линия по приему купюр нового образца Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1.
Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры PROvision PVF-IR4000AHD.
Другие новости
Новый IP-видеорегистратор Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 25.01.2018 11:15
Новая IP-видеокамера RVi в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 24.01.2018 11:21
Новый HD-TVI видеорегистратор HiWatch в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 23.01.2018 11:04
Новости
Стал известен полный состав спикеров “Кода ИБ ПРОФИ” в Москве (1-4 марта)
Выставки \\ 25.01.2018
20 гуру кибербезопасности из Яндекса, Сбербанка, QIWI, Лаборатории Касперского и других ведущих компаний поделятся опытом управления ИБ.
Securika Krasnodar
Выставки \\ 23.01.2018
Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.
“Код ИБ” пройдет за год в 27 городах, начиная с Алматы
Выставки \\ 19.01.2018
1 февраля в Алматы в отеле “Казахстан” состоится первая в этом году конференция из серии “Код информационной безопасности”, бесплатная для профессионалов ИБ.
Статьи
Переход с WPA2 на WPA3
Защита информации \\ 16 октября прошлого года протокол Wi-Fi Protected Access 2, более известный как WPA2, перестал быть «любимчиком» после длительного пребывания в качестве стандартного протокола безопасности беспроводной сети. Была выявлена серьезная уязвимость, фактически положившая конец эпохе WPA2.
Часть 2. Как отобрать 3-х лучших продавцов услуг пультовой охраны из 160 кандидатов.
Охранная деятельность \\ В прошлой статье мы выяснили – для получения 3-4 эффективных сотрудников надо установить не менее 160 контактов. И лишь 80 из них дойдут до первого собеседования. Но чтобы эти 80 до нас дошли, вакансию надо «продавать» уже на этапе установления контакта.
Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей
Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.
Часть 1. Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».