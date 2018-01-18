Новый IP-видеорегистратор Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 25.01.2018 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1.

IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1 записывает видео с шестнадцати IP-камер. А кроме того, поддерживает до четырех камер форматов AHD-H, CVI, TVI разрешением до 4 Мп и стандартные аналоговые CVBS видеокамеры.

Записи сохраняются на жестком диске, емкость которого может достигать 10 Тб. Максимальное разрешение записи — 1920х1080. Скорость записи варьируется от 7 до 25 к/с, в зависимости от режима работы, количества камер и их сочетания. Для сжатия изображения применяется алгоритм H.264. Он основан на выборочном кодировании видеоинформации, когда в память записывается не каждый кадр, а лишь отдельные (опорные) кадры и «разница» между ними. Благодаря этому достигается превосходная компрессия. Файлы получаются на 40-70% меньше по объему, чем при использовании других решений. Четыре аналоговых канала записываются со звуком. Через SATA и USB интерфейсы осуществляется резервное копирование архивов на внешние носители.

IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1 оборудован видеовыходами HDMI и VGA. Кроме того, имеется SPOT интерфейс для подключения аналогового монитора. Регистратор способен одновременно воспроизводить до четырех каналов из архива. Встроенная операционная система Linux обеспечивает высокую надежность и сетевую защиту.

Через порт RS-485 реализовано управление PTZ камерами и обработка тревожных сигналов. При обнаружении подозрительных событий активируется запись, подается звуковое сообщение и звуковой сигнал, отправляются текстовые уведомления по e-mail и видео на ftp.

Управление системой наблюдения осуществляется при помощи мыши. Для синхронизации настроек используется функция быстрого копирования и вставки. Видеорегистратор соответствует протоколу Onvif, поэтому совместим с сетевыми камерами известных производителей.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеорегистратор Polyvision PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1. Он станет отличным выбором для организации видеонаблюдения в банках, юридических учреждениях, строительстве, в системах энергоснабжения и транспортного сообщения, на предприятиях и складах.