Новый IP-видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новый IP-видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора EverFocus EPRO-NVR32.
Новый IP-видеорегистратор EverFocus EPRO-NVR32 записывает видеоизображение с 32 IP-камер в разрешении до 4К. Видеорегистратор работает под управлением стабильной операционной системы Linux и поддерживает многозадачность «пентаплекс». Управление осуществляется посредством OSD меню, с пульта ДУ или по сети через web-браузер. Поддерживается доступ к видео с мобильных устройств через приложение MobileFocus.
Для хранения записей служат четыре жестких диска ёмкостью до 6 Тб каждый. При записи сохраняются лишь отдельные «опорные» кадры и «разница» между ними, что устраняет избыточность видеоизображения. Файлы в форматах H.264 и H.265 получаются на 30-50% меньше по объему, чем при использовании других видеокодеков. Для увеличения дискового пространства к регистратору подключаются внешние накопители через порты e-SATA и USB3.0. IP-регистратор EverFocus EPRO-NVR32 поддерживает технологию Dual Stream: видеопоток делится на два независимых потока с разной степенью компрессии. Один направляется для записи в архив в высоком качестве, а второй предоставляется удаленным пользователям для доступа к «живому видео». Для локального просмотра записей и живого видео служат VGA и HDMI мониторы.
Видеорегистратор оснащается аудиовыходом, через который можно выводить звук с IP-камер. Для подключения к сети служит скоростной гигабитный Ethernet порт. Скорость записи и параметры видео по всем каналам настраиваются независимо. 16 тревожных входов служат для подключения внешних датчиков сигнализации. При их срабатывании коммутируются четыре выходных тревожных устройства. Видеорегистратор соответствует стандарту ONVIF, поэтому совместим с сетевыми камерами большинства известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-видеорегистратор EverFocus EPRO-NVR32. С его помощью можно создавать современные системы IP-видеонаблюдения высокого разрешения.
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