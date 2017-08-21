Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Tantos TSn-8P10С.

Tantos TSn-8P10С это неуправляемый коммутатор на десять портов, который идеально подходит для систем видеонаблюдения. В нем аппаратно реализован режим виртуальной локальной сети, VLAN. Новинка позволяет легко интегрировать в локальную сеть IP-видеокамеры и соединять друг с другом устройства сети передачи данных.

Восемь портов коммутатора — с поддержкой PoE. Эта технология дает возможность подключать IP-камеры, интернет-телефоны и точки доступа к питающей сети удаленно. Напряжение подается по проводам «витой пары» наряду с видеосигналами. Сетевой коммутатор обнаруживает устройства, поддерживающие PoE стандарты IEEE 802.3af и IEEE 802.3at в автоматическом режиме. К каждому порту подключается оборудование мощностью до 30 Вт, что позволяет работать с уличными IP-камерами, оснащаемыми системами подогрева и инфракрасной подсветкой. На фронтальную панель IP-коммутатора Tantos TSn-8P10С выведен микропереключатель, при помощи которого устройство переводится в CCTV режим, во многих случаях оптимальный для видеонаблюдения. Это дает возможность воспользоваться преимуществами виртуальной локальной сети, работая с тегированными пакетами. Данное решение гарантирует надежную изоляцию портов, широковещательные пакеты блокируются. VLAN радикально повышает информационную безопасность систем IP-наблюдения. Исключается вирусное заражение, сетевые атаки и штормы. В режиме CCTV данные передаются по сети на скорости 10 Мбит/с, зато дальность передачи сигналов возрастает со стандартных ста метров до двухсот пятидесяти метров. Пропускная способность коммутационной матрицы достаточно большая, 5.6 Гбит/с.

Новый IP-коммутатор выполнен в металлическом корпусе, который устанавливается в 19-дюймовую стойку, монтируется на стену или размещается на столе. Вентиляторы для охлаждения электроники не применяются, поэтому работает коммутатор абсолютно бесшумно. В комплект оборудования входит блок питания. Сетевому коммутатору не требуется особая настройка, он выходит в рабочий режим автоматически при подключении к питающей сети. Видеокамеры и сетевое оборудование подключаются как прямыми, так и кроссовыми патч-кордами. При этом коммутатор сам распознает тип подключения. Индикаторы на Ethernet портах передней панели информируют о скорости и режимах передачи данных. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-коммутатор Tantos TSn-8P10С. Это современная модель с аппаратно реализованной поддержкой функции VLAN и возможностью дистанционного электропитания IP-видеокамер.