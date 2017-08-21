Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 08.11.2017 12:10 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Tantos TSn-4P6C.

Tantos TSn-4P6C это 6-портовый неуправляемый коммутатор с поддержкой режима CCTV (аппаратный VLAN). Он предназначен для объединения в локальную сеть IP-видеокамер, а также соединения нескольких узлов сети передачи данных.

Четыре порта поддерживают технологию PoE, что позволяет подавать питание на видеокамеры, IP-телефоны, PoE точки доступа и другое сетевое оборудование дистанционно, по кабелю «витая пара». Устройства, поддерживающие PoE стандарты IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, обнаруживаются автоматически. При этом максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 30 Вт на порт, что дает возможность подключать уличные IP-видеокамеры с инфракрасной подсветкой и обогревателями. На передней панели коммутатора расположен переключатель, при помощи которого он переводится в режим CCTV (видеонаблюдение). Это дает возможность использовать виртуальную локальную сеть (VLAN) и работать с тегированными пакетами. Такое решение обеспечивает изоляцию портов и блокирование широковещательных пакетов. VLAN существенно повышает информационную безопасность системы наблюдения. Исключаются сетевые штормы, передача вирусов, Ethernet атаки.

В режиме CCTV скорость передачи скорость передачи ограничивается до 10 Мбит/с, а дальность передачи сигналов повышается со стандартных 100 м до 250 м. Пропускная способность коммутационной матрицы составляет 1.2 Гбит/с. Сетевой коммутатор Tantos TSn-4P6C выполнен в компактном металлическом корпусе. Он монтируется на стену, устанавливается на полке или на столе. Для охлаждения не применяется вентилятор, поэтому устройство работает бесшумно. В комплекте поставляется блок питания. Коммутатор не требует особой настройки и начинает работать автоматически при подключении к сети. Подсоединять камеры и другое сетевое оборудование можно как прямыми, так и кроссовыми кабелями. Коммутатор распознает тип подключения автоматически. Индикаторы на передней панели извещают о скорости соединения и режимах работы портов. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый IP-коммутатор Tantos TSn-4P6C. Это современная модель с аппаратной поддержкой VLAN и функцией дистанционного питания видеокамер.