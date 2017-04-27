Новый IP-коммутатор Proto-X в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 04.05.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Proto-X Proto PoE SW-8P1.

Модель Proto-X Proto PoE SW-8P1 представляет собой 9-портовый неуправляемый коммутатор с 8 портами PoE. Это позволяет подавать электропитание на подключенные видеокамеры дистанционно, по «витой паре», в том числе на камеры с ИК-подсветкой и нагревательными элементами. Каждый порт РоЕ обеспечивает питание нагрузки мощностью до 15,4 Вт при общем бюджете коммутатора 120 Вт. К магистральной сети коммутатор подключается через стандартный Ethernet порт.

К коммутатору можно подключать и другие устройства, входящие в систему наблюдения — компьютеры, сетевые хранилища, IP-телефоны. Технология дистанционного питания снижает затраты на организацию системы наблюдения и упрощает подключение оборудования: отдельные питающие линии для оборудования не требуются. При этом IP-видеокамеры могут располагаться на расстоянии до 100 м. от коммутатора. Через специальные сплиттеры к коммутатору можно подключать и обычные IP-камеры. IP-коммутатор Proto-X Proto PoE SW-8P1 не требует настройки и начинает работать сразу же после включения. Это устройство, поддерживающее технологию Plag&Play.

Для подключения оборудования можно использовать кабели с «прямой» и «кроссовой» разводкой, тип подключения и полярность определяются автоматически. Функция автосогласования устанавливает оптимальную скорость передачи — 10/100 Мбит/с. Светодиодные индикаторы отображают статус и активность соединения. Неуправляемый IP-коммутатор — это оборудование, которое необходимо для любой системы сетевого видеонаблюдения. Он устраняет перегрузки в сети, упрощает развертывание охранной системы. Высокая пропускная способность позволяет передавать существенные объемы видеоданных. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый неуправляемый IP-коммутатор Proto-X Proto PoE SW-8P1. Это высокопроизводительный и простой в использовании коммутатор, с помощью которого удобно подключать PoE камеры к локальной сети.