Новый IP-коммутатор GIGALINK в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 14.04.2017 11:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового управляемого IP-коммутатора GIGALINK GL-SW-G304-56P.

IP-коммутатор GIGALINK GL-SW-G304-56P оборудован 48 портами 10/100/1000 Мбит/с и предназначен для большого корпоративного сегмента. Продуманная архитектура гарантирует безопасность и безотказную работу сложной сети. Металлический корпус спроектирован для установки в 19-дюймовую стойку или серверный шкаф.

Благодаря портам с пропускной способностью 10 Гбит/с, коммутатор отличается высокой производительностью, обладает превосходными характеристиками коммутации и позволяет организовать скоростную передачу данных. Основные порты коммутатора поддерживают технологию PoE, что позволяет подавать питание на подключенные IP-камеры и другие сетевые устройства дистанционно, по «витой паре». Стандарт PoE 802.3at допускает подключение видеокамер с мощной инфракрасной подсветкой или встроенными обогревателями. Скорость и полярность подключения коммутатор определяет автоматически, упрощая ввод в эксплуатацию сетевого оборудования.

В коммутаторе GIGALINK GL-SW-G304-56P реализован механизм маршрутизации (Layer 3), то есть логической адресации и выбора пути доставки данных. Это позволяет осуществлять фильтрацию, перенаправление пакетов по IP-адресу, объединять IP-сети и другие функции маршрутизации, причем на высокой скорости. Есть возможность создавать виртуальные частные сети (VLAN), надежно отделяя сеть видеонаблюдения от общей сети и изолируя сети друг от друга. Можно создавать транковые порты, объединяя несколько физических каналов в один логический. Это повышает безопасность и улучшает производительность системы видеонаблюдения, открывает возможность гибкого управления доступом и трафиком. Служба QoS позволяет определять приоритеты потоков данных, назначая видеотрафику наивысший приоритет при передаче. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый управляемый коммутатор GIGALINK GL-SW-G304-56P. С его помощью можно эффективно решать различные задачи при организации сложных систем видеонаблюдения.