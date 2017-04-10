Новый IP-коммутатор GIGALINK в ТД «Лидер-СБ»
Новый IP-коммутатор GIGALINK в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.04.2017 11:50 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового управляемого IP-коммутатора GIGALINK GL-SW-G304-56P.
IP-коммутатор GIGALINK GL-SW-G304-56P оборудован 48 портами 10/100/1000 Мбит/с и предназначен для большого корпоративного сегмента. Продуманная архитектура гарантирует безопасность и безотказную работу сложной сети. Металлический корпус спроектирован для установки в 19-дюймовую стойку или серверный шкаф.
Благодаря портам с пропускной способностью 10 Гбит/с, коммутатор отличается высокой производительностью, обладает превосходными характеристиками коммутации и позволяет организовать скоростную передачу данных. Основные порты коммутатора поддерживают технологию PoE, что позволяет подавать питание на подключенные IP-камеры и другие сетевые устройства дистанционно, по «витой паре». Стандарт PoE 802.3at допускает подключение видеокамер с мощной инфракрасной подсветкой или встроенными обогревателями. Скорость и полярность подключения коммутатор определяет автоматически, упрощая ввод в эксплуатацию сетевого оборудования.
В коммутаторе GIGALINK GL-SW-G304-56P реализован механизм маршрутизации (Layer 3), то есть логической адресации и выбора пути доставки данных. Это позволяет осуществлять фильтрацию, перенаправление пакетов по IP-адресу, объединять IP-сети и другие функции маршрутизации, причем на высокой скорости. Есть возможность создавать виртуальные частные сети (VLAN), надежно отделяя сеть видеонаблюдения от общей сети и изолируя сети друг от друга. Можно создавать транковые порты, объединяя несколько физических каналов в один логический. Это повышает безопасность и улучшает производительность системы видеонаблюдения, открывает возможность гибкого управления доступом и трафиком. Служба QoS позволяет определять приоритеты потоков данных, назначая видеотрафику наивысший приоритет при передаче. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый управляемый коммутатор GIGALINK GL-SW-G304-56P. С его помощью можно эффективно решать различные задачи при организации сложных систем видеонаблюдения.
Новости участников портала
Satel и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе мобильного приложения Integra Control
Новости участников портала \\ 14.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С помощью бесплатного мобильного приложения Integra Control (имеются версии для устройств на iOS и Android) пользователи смогут комфортно управлять охранно-пожарной сигнализацией и домашней автоматикой Satel, которую можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз». Одним касанием экрана можно будет включать и выключать охрану, проверять состояние приборов, просматривать журнал событий или использовать другие возможности пользовательского меню приложения.
Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.04.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Expert ED19-87B2.8NI и ENS2-77Z30NI-DH.
Бюджетные вызывные панели Tantos Stich в цвете меди – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 13.04.2017 10:52 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Одни из самых дешевых вызывные панели Tantos Stich теперь можно купить не только в черном, но и в медном исполнении. Алюминиевые корпуса с черным или медным напылением защищают от актов вандализма и от перепадов температур. Камера с разрешением 800 твл и ИК подсветкой обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение за входом, а купить вызывные панели Stich можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
Первые 4-мегапиксельные видеокамеры AXIS для бюджетного видеоконтроля в помещениях и на улице
Новости участников портала \\ 12.04.2017 13:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Видео Quad HD качества видеокамеры M3106-L/LVE передают в режиме реального времени за счет использования 1/3” КМОП-сенсора с разрешением 2688х1520 пикс.
Новинка от Beward и компании «Видеоглаз» – SIP конвертер DK103M для аналоговых вызывных панелей
Новости участников портала \\ 12.04.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
SIP конвертер DK103M превращает любой аналоговый домофон и монитор в современную IP систему. Эта компактная новинка от Beward, которая уже поступила в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, обеспечивает открытие двери с мобильного телефона даже без установки на него приложения. Опционально можно установить модуль Wi-Fi, а также подключить 4G модем через USB порт.
Новый онлайн-сервис «Линия-Облако» в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.04.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает об открытии нового онлайн-сервиса «Линия-Облако».
Видеокамера для агрессивных сред MDC-SSi6290TDN-2A в GLOBALCONECT.ru
Новости участников портала \\ 12.04.2017 01:52 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 2.0-мегапиксельная видеокамеракамера MDC-SSi6290TDN-2A специально предназначена для использования в агрессивной среде.
Новые IP-видеорегистраторы CNB в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.04.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеорегистраторов CNB KNU081-8P и CNB KNU328.
ВКО из Уфы - наилучшие цены на безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 11.04.2017 10:03 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
При обращении в уфимскую компанию ВКО клиенты могут рассчитывать на полный пакет только качественных услуг (от проектирования до продажи и сервисного обслуживания), на низкие цены, на пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и на другие бонусы, предоставляемые по партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». С каталогом поставляемого по франшизе оборудования можно ознакомиться на новом сайте ВКО.
«АРМО-Системы» представлена купольная поворотная видеокамера с разрешением 3 Мп, 30х зумом и ИК-осветителем до 120 м
Новости участников портала \\ 10.04.2017 14:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
1/2,8-дюймовый КМОП-сенсор и процессор поворотной видеокамеры GANZ формируют видео с разрешением 3 Мп и транслируют его в реальном времени.
Другие новости
Новый IP-коммутатор GIGALINK в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 14.04.2017 11:50
Satel и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе мобильного приложения Integra Control
ВИДЕОГЛАЗ \\ 14.04.2017 10:42
Новые IP-видеокамеры Expert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 13.04.2017 11:34
Новости
В завершении Форума участники СИИС-2017 помахали рукой в космос
Выставки \\ 14.04.2017
Новосибирск, 14 апреля 2017 года: 12 и 13 апреля в Академпарке состоялся IX Сибирский форум «Индустрия информационных систем».
Банкиры обсудили кибербезопасность
Выставки \\ 14.04.2017
6 апреля в Казани на форуме «B+S. Технологичный банкинг» ключевые ИБ-эксперты рассказали банкам, как не пострадать, будучи главными мишенями киберпреступников.
ТБ Форум 2018: транспортники находят производителей для оснащения объектов системами безопасности
Выставки \\ 12.04.2017
Сегодня руководители транспортной сферы активно реализуют проекты по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими системами обеспечения транспортной безопасности (согласно требованиям ФЗ №16). Транспортники со всей страны съезжаются на ТБ Форум, чтобы найти поставщиков и обсудить злободневные вопросы отрасли.
Статьи
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.