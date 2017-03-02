Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.03.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового ИК-извещателя Optex RLS-2020i.

ИК-извещатель Optex RLS-2020i предназначен для установки внутри помещений. Этот инновационный лазерный сканирующий извещатель формирует область обнаружения 20х20 м, в вертикальной или горизонтальной плоскости, по выбору. Создается сплошная лазерная плоскость, при пересечении которой формируется сигнал тревоги. У извещателя есть три сигнальных выхода («сухой контакт»), что позволяет использовать его в аналоговых системах. Кроме того, он совместим IP-системами и формирует команды управления поворотными камерами и сетевыми видеорегистраторами. Технология PoE дает возможность подавать питание и передавать команды по одному и тому же кабелю «витая пара».

Извещатель монтируется на стену, потолок, в том числе подвесной, столб или штатив. Точность сканирования (разрешение) составляет 0.25 градуса, а время отклика — от 75 мс до 1 мин. Минимальная высота, при которой обеспечивается работоспособность извещателя в вертикальном режиме — 2 м. Допускается установка устройства под различными углами. При включении область детекции настраивается автоматически. При подключении к IP-системе наблюдения формируются четыре независимые зоны. Из дополнительных функций следует отметить антимаскирование, антиповорот, неисправность, тампер и загрязнение. Настраивается извещатель Optex RLS-2020i через браузер или специализированное программное обеспечение, поставляемой в комплекте. Подключение к локальной сети осуществляется через стандартный Ethernet порт. Доступ к настройкам — после авторизации. Чувствительность извещателя настраивается (3 автоматических режима и один пользовательский). Выбираются минимальные размеры объектов, на которые должен реагировать извещатель. Дальность обнаружения зависит от отражающей способности объекта, его размеров и формы и составляет от 4 до 28 метров.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый сканирующий лазерный ИК-извещатель Optex RLS-2020i. Это современное оборудование, которое способно надежно защитить офис, склад и другие помещения.