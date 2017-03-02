Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового ИК-извещателя Optex RLS-2020i.
ИК-извещатель Optex RLS-2020i предназначен для установки внутри помещений. Этот инновационный лазерный сканирующий извещатель формирует область обнаружения 20х20 м, в вертикальной или горизонтальной плоскости, по выбору. Создается сплошная лазерная плоскость, при пересечении которой формируется сигнал тревоги. У извещателя есть три сигнальных выхода («сухой контакт»), что позволяет использовать его в аналоговых системах. Кроме того, он совместим IP-системами и формирует команды управления поворотными камерами и сетевыми видеорегистраторами. Технология PoE дает возможность подавать питание и передавать команды по одному и тому же кабелю «витая пара».
Извещатель монтируется на стену, потолок, в том числе подвесной, столб или штатив. Точность сканирования (разрешение) составляет 0.25 градуса, а время отклика — от 75 мс до 1 мин. Минимальная высота, при которой обеспечивается работоспособность извещателя в вертикальном режиме — 2 м. Допускается установка устройства под различными углами. При включении область детекции настраивается автоматически. При подключении к IP-системе наблюдения формируются четыре независимые зоны. Из дополнительных функций следует отметить антимаскирование, антиповорот, неисправность, тампер и загрязнение. Настраивается извещатель Optex RLS-2020i через браузер или специализированное программное обеспечение, поставляемой в комплекте. Подключение к локальной сети осуществляется через стандартный Ethernet порт. Доступ к настройкам — после авторизации. Чувствительность извещателя настраивается (3 автоматических режима и один пользовательский). Выбираются минимальные размеры объектов, на которые должен реагировать извещатель. Дальность обнаружения зависит от отражающей способности объекта, его размеров и формы и составляет от 4 до 28 метров.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый сканирующий лазерный ИК-извещатель Optex RLS-2020i. Это современное оборудование, которое способно надежно защитить офис, склад и другие помещения.
Новости участников портала
«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 10:27 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ивановская компания «СМК Атлант» предлагает оборудование и полный комплекс услуг на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другие разделы технической безопасности. В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» действуют партнерские гарантии, а цены поддерживаются на низком уровне благодаря отсутствию посреднических накруток.
Инновационные решения для охранных систем видеонаблюдения, ОПС и СКУД будут представлены «АРМО-Системы» на Securika Moscow
Новости участников портала \\ 06.03.2017 15:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей.
Новинка от Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12.
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – бюджетная 1 Мп AHD камера IPT-QHD720BM(3,6)
Новости участников портала \\ 06.03.2017 10:08 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная 1 Мп камера IPTRONIC IPT-QHD720BM(3,6) с гарантией 5 лет является мультиформатной и может вести AHD/CVI/TVI/CVBS видеонаблюдение 24 часа в сутки. Ее компактный эргономичный корпус имеет защиту IP66, в функционале есть опции баланса белого и подавления шумов, а купить камеру IPT-QHD720BM(3,6) можно в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене.
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе новых версий приложений для iOS и Android
Новости участников портала \\ 03.03.2017 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С выходом новой бесплатной версии мобильного клиента для iOS и Android в системе видеонаблюдения под управлением ПК Axxon Next или Интеллект у операторов появилась возможность задать положение каждой камеры на карте, чтобы потом быстро выбирать нужную для «живого» просмотра. Планшеты и смартфоны на iOS используют карты Apple, а на Android – карты Google или OpenStreetMap. ПК Axxon Next и Интеллект имеются в продаже в компании «Видеоглаз».
Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.03.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B96-30H и B89R-5260Z18.
Уникальный фонд библиотеки Avtoritet.Net
Новости участников портала \\ 02.03.2017 20:22 \\ Avtoritet.Net \\ Санкт-Петербург
Уже четвёртый год редакция публикует статьи в рамках обучающих и развивающих курсов, старательным автором которых является Александр Вадимович Зайцев.В логическую цепочку последовательного изучения выстроены статьи из разных отраслевых изданий, на их базе удалось выстроить три образовательных курса
Термокожух STH-6230DL-PSU2 для сложных условий эксплуатации
Новости участников портала \\ 02.03.2017 14:51 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
В линейке оборудования для наружного видеонаблюдения "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" появилось решение для самых сложных условий эксплуатации. Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 снабжен мощной ИК-подсветкой, обеспечивает уровень климатической защиты IP68 и сохраняет работоспособность камеры вплоть до -70°С.
Первый номер этого года скоро в Ваших руках
Новости участников портала \\ 02.03.2017 12:59 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
“Алгоритм безопасности” приглашает партнеров и читателей получить первый выпуск журнала этого года.
Скоростная камера BEWARD B96-30H с 2хWDR и 30х зумом – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 02.03.2017 11:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Поворотная 2 Мп камера BEWARD B96-30H имеет превосходные характеристики: аппаратный WDR – до 120 дБ, ИК подсветку – до 150 метров, увеличение – 30х оптическое и 32х цифровое. Эта профессиональная новинка для уличного видеонаблюдения, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене, поддерживает кодек H.265 и поставляется в комплекте с кронштейном и с картой памяти на 32 Гб.
Другие новости
Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 07.03.2017 11:15
«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 07.03.2017 10:27
Новости
ТБ Форум 2017: Конференция SecuFinance – эксклюзивный нетворкинг в сфере банковской безопасности
Выставки \\ 07.03.2017
9 февраля в рамках ТБ Форума 2017 при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России состоялась конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего». Актуальные для банковского сообщества темы и ключевые спикеры отрасли привлекли более 200 слушателей.
IX Форум СИИС: Правила игры в ИТ, умные города и Интернет-продвижение
Выставки \\ 06.03.2017
Чрезвычайно насыщенной обещает быть программа IX Форума «Индустрия информационных систем», который пройдёт 12-13 апреля 2017 года в Академпарке г. Новосибирска.
Утверждена программа конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 06.03.2017
Представляем полную программу Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд