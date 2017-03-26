Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.

Новое устройство LTV RTM-160 00 рассчитано на подключение 16 видеокамер формата TVI, а кроме того, поддерживает AHD-камеры и стандартные аналоговые CVBS камеры стандарта PAL.

Запись осуществляется в разрешении 1080p (lite) в реальном времени, со скоростью 25 к/с, а в разрешении 1080p — со скоростью 12 к/с. Вместо аналоговых видеокамер можно дополнительно подключить до 18 IP-камер максимальным разрешением 3 Мп. Тип сигнала на каждом канале выбирается независимо. 16 аудиовходов позволяют осуществлять запись видео со звуком. Чтобы контролировать обстановку в реальном времени и просматривать записи к регистратору подключаются мониторы стандартов HDMI, VGA и BNC. Все три монитора можно задействовать одновременно.

Видеорегистратор LTV RTM-160 00 оснащается 16 разъемами для подключения внешних датчиков охранной сигнализации. Детектор движения позволяет организовать наблюдение за обстановкой в автоматическом режиме, без участия оператора. Поддерживается удобный поиск записанных фрагментов по времени, метке и событиям, которые фиксирует детектор движения и датчик сигнализации. При обнаружении подозрительных событий коммутируются выходные сигнализационные устройства (до четырех шт.). Записи сохраняются на двух жестких дисках объемом до 6 Тб каждый. Для сжатия изображения применяется алгоритм H.264. Он обеспечивает высокую степень компрессии, поэтому записи получаются на 30-50% меньше по объему, чем при использовании других видеокодеков.

Видеорегистратор подключается к сети через скоростной гигабитный Ethernet порт. Удаленные пользователи могут наблюдать за обстановкой в реальном времени, используя специальное приложение (поддерживаются клиенты для большинства распространенных мобильных операционных систем). Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый TVI видеорегистратор LTV RTM-160 00. Он позволяет получать исключительно четкие записи качества Full HD, поддерживает современные аналоговые камеры форматов TVI и AHD и IP-камеры.