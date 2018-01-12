Новый HD-TVI видеорегистратор HiWatch в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.01.2018 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора HiWatch DS-H208Q.

HiWatch DS-H208Q это восьмиканальный гибридный регистратор, который записывает видео с обычных аналоговых камер, с видеокамер высокого разрешения стандартов AHD, HD-TVI и CVI разрешением до 3 Мп, а кроме того, поддерживает запись с IP-камер разрешением до 4 Мп. Видео качества Full HD записывается в реальном времени. Для хранения архивов служит один жесткий диск разрешением до 6 ТБ.

Файлы в форматах H.265+, H.265, H.264+ и H.264 занимают минимальный объем при хранении — на 50-70% меньше, чем при использовании других видеокодеков. Это достигается за счет качественного сжатия. Движущиеся объекты передаются в более высоком разрешении, чем статичный окружающий фон. По сети транслируется не каждый кадр, а лишь выборочные (опорные) кадры и разница между ними. В результате уменьшается нагрузка на сеть, появляется возможность передавать «живое видео» даже по каналам с небольшой пропускной способностью.

Подсоединив микрофон к аудиовходу регистратора HiWatch DS-H208Q, оператор системы наблюдения может разговаривать с людьми, находящимися в зоне действия камер. Регистратор поддерживает камеры, транслирующие по сети два видеопотока. Вместо аналоговых камер можно задействовать до десяти IP-видеокамер, превратив видеорегистратор в чисто сетевое устройство записи.

На задней панели видеорегистратора располагаются разъемы для подключения HDMI и VGA мониторов . Просмотр осуществляется в разрешении 1920х1080. Одновременно воспроизводится до восьми каналов. Регистратор подключается к локальной сети через стандартный Ethernet разъем. Передача данных осуществляется на скорости 10/100 Мбит/с. Питание осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения 12 В.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый HD-TVI видеорегистратор HiWatch DS-H208Q. Это модель известного бренда, поддерживающая самые современные алгоритмы обработки видеоизображения.