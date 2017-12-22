Новый HD-TVI видеорегистратор HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.12.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора HikVision DS-7216HUHI-K2.

С помощью HD-TVI видеорегистратора HikVision DS-7216HUHI-K2 можно записывать на жесткий диск сигналы шестнадцати аналоговых камер стандартов HD-TVI, AHD и CVI разрешением до 5 Мп и двух IP-камер разрешением до 6 Мп.

Скорость записи варьируется от 12 до 25 к/с в зависимости от числа и типа видеокамер, суммарного количества каналов записи и разрешающей способности. Видео качества Full HD с современных камер высокой четкости и видео разрешением WD1 и ниже с обычных аналоговых камер записывается в реальном времени.

Запись ведется с использованием современных алгоритмов компрессии H.264, H.264+, H.265 и H.265+. Основанные на методах предиктивного кодирования видеоинформации, они существенно уменьшают объем файлов в архиве. Выигрыш достигает зачастую семидесяти и даже девяноста процентов по сравнению с традиционными методами сжатия, что особенно важно, учитывая высокую разрешающую способность современных видеокамер. Наибольшая эффективность достигается при сжатии статичных сцен, что в видеонаблюдении не редкость. Быстродействующий процессор регистратора обеспечивает кодирование информации «на лету».

HD-TVI видеорегистратор HikVision DS-7216HUHI-K2 передает данные по сети в два потока с разным разрешением. Это решает проблему сетевого мониторинга и доступа к записям по каналам с небольшой пропускной способностью. Для локального контроля обстановки служат HDMI, VGA и CVBS мониторы. Дополнительное удобство обеспечивает мультиоконный режим работы, когда на монитор выводится изображение сразу со всех шестнадцати видеокамер.

Видеорегистратор совместим со стандартном ONVIF, поэтому поддерживает разнообразные IP-камеры. Видеозаписи хранятся на двух жестких дисках, каждый емкостью до 8 Тб. Шестнадцать тревожных входов обеспечивают дополнительный контроль на охраняемом объекте в отсутствие оператора. Как только регистрируется подозрительное событие, коммутируется сигнализационное устройство, подсоединенное к тревожному выходу регистратора. Подключение к локальной сети осуществляется через скоростной Гигабитный Ethernet-порт.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый HD-TVI видеорегистратор HikVision DS-7216HUHI-K2, в котором реализованы новейшие алгоритмы цифровой обработки видеоинформации.