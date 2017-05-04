Новый HD-CVI видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новый HD-CVI видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.05.2017 11:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении нового HD-CVI видеорегистратора RVi-R16LB-C V.2.
HD-CVI видеорегистратор RVi-R16LB-C V.2 рассчитан на подключение 16 видеокамер стандарта CVI. Запись осуществляется в разрешениях 1280х720 или 960х1080 точек. При этом один канал записывается в реальном времени, остальные — со скоростью от 12 до 15 к/с, в зависимости от разрешения. Видеорегистратор работает в гибридном режиме. То есть, одновременно с аналоговыми видеокамерами можно использовать 2 IP-камеры с максимальной разрешающей способностью до 5 Мп. Допускается подключение 4 внешних микрофонов.
Новинка оснащается цифровым видеовыходом HDMI, к которому подключается монитор высокой четкости разрешением 1920х1080 точек. Кроме того, есть возможность подключения монитора через разъем VGA. Для хранения записей предусматривается установка двух жестких дисков по 6 Тб каждый. Видео сохраняется в формате H.264. Этот метод компрессии обеспечивает хорошее сжатие видеопотока при сохранении качества изображения. В результате файлы получаются на 30-50% меньше по объему, чем при использовании других видеокодеков. Резервное копирование информации осуществляется на внешние USB-накопители. Для автоматического наблюдения за обстановкой к регистратору RVi-R16LB-C V.2 подключаются внешние датчики сигнализации, до 16 штук. При обнаружении подозрительного события коммутируются три выходных тревожных устройства и включается мощный зуммер (громкость 75 дБ на расстоянии 10 см).
Управление PTZ камерами организовано через порт RS-485. Программное обеспечения «RVi Оператор» позволяет управлять регистратором по сети и объединять в одну систему видеонаблюдения множество сетевых устройств RVi — IP-камеры, IP-видеорегистраторы, цифровые TVI и CVI видеорегистраторы. Поддержка облачного сервиса упрощает настройку системы наблюдения и подключение новых устройств. ТД «Лидер-СБ» рекомендует обратить внимание на новый CVI видеорегистратор RVi-R16LB-C V.2. С его помощью можно строить системы видеонаблюдения высокой четкости.
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