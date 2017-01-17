Новый HD-AHD видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.01.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-AHD видеорегистратора Tantos TSr-HV1631 Premium.

Tantos TSr-HV1631 Premium это 16-канальный гибридный видеорегистратор, который записывает на жесткие диски сигналы с видеокамер трех типов: CVBS, AHD и IP. Максимальное разрешение записи составляет 1920х1080 точек при скорости записи 12 к/с.

Данные сохраняются на трех жестких дисках. Суммарная емкость архива достигает 18 Тб. Для сжатия видео применяется алгоритм H.264. Благодаря хорошей компрессии, появляется возможность хранить записи за продолжительное время. Высокая степень сжатия достигается за счет того, что сохраняются лишь отдельные (опорные) кадры и «разница» между ними, а не каждый кадр в отдельности. Записанные видеофрагменты можно впоследствии воспроизвести на компьютере при помощи специального ПО (поставляется в комплекте). Удаленные пользователи получают доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью, а видеоизображение в архив сохраняется в высоком качестве — это возможно за счет функции «двойного видеопотока». Два разных потока с различными настройками дают возможность оптимальным образом решать две независимые задачи. Для контроля обстановки к регистратору подключаются мониторы стандартов VGA и HDMI. Наблюдение можно вести в мультиоконном режиме, когда на монитор выводится видео с нескольких или со всех камер одновременно.

HD-AHD видеорегистратор Tantos TSr-HV1631 Premium способен регистрировать подозрительные события автоматически. Для этого к нему подключаются четыре датчика сигнализации и задействуется детектор движения и детектор потери видеосигнала. При обнаружении тревоги регистратор включается на запись. Порт RS-485 позволяет управлять поворотными видеокамерами. Управление камерами, выбор функций и режимов работы осуществляется при помощи мыши, кнопок на передней панели или ИК-пульта. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Tantos TSr-HV1631 Premium. Это современное оборудование — выбор номер один при организации систем наблюдения высокого разрешения.