Новый HD-AHD видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новый HD-AHD видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.01.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-AHD видеорегистратора Tantos TSr-HV1631 Premium.
Tantos TSr-HV1631 Premium это 16-канальный гибридный видеорегистратор, который записывает на жесткие диски сигналы с видеокамер трех типов: CVBS, AHD и IP. Максимальное разрешение записи составляет 1920х1080 точек при скорости записи 12 к/с.
Данные сохраняются на трех жестких дисках. Суммарная емкость архива достигает 18 Тб. Для сжатия видео применяется алгоритм H.264. Благодаря хорошей компрессии, появляется возможность хранить записи за продолжительное время. Высокая степень сжатия достигается за счет того, что сохраняются лишь отдельные (опорные) кадры и «разница» между ними, а не каждый кадр в отдельности. Записанные видеофрагменты можно впоследствии воспроизвести на компьютере при помощи специального ПО (поставляется в комплекте). Удаленные пользователи получают доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью, а видеоизображение в архив сохраняется в высоком качестве — это возможно за счет функции «двойного видеопотока». Два разных потока с различными настройками дают возможность оптимальным образом решать две независимые задачи. Для контроля обстановки к регистратору подключаются мониторы стандартов VGA и HDMI. Наблюдение можно вести в мультиоконном режиме, когда на монитор выводится видео с нескольких или со всех камер одновременно.
HD-AHD видеорегистратор Tantos TSr-HV1631 Premium способен регистрировать подозрительные события автоматически. Для этого к нему подключаются четыре датчика сигнализации и задействуется детектор движения и детектор потери видеосигнала. При обнаружении тревоги регистратор включается на запись. Порт RS-485 позволяет управлять поворотными видеокамерами. Управление камерами, выбор функций и режимов работы осуществляется при помощи мыши, кнопок на передней панели или ИК-пульта. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый гибридный видеорегистратор Tantos TSr-HV1631 Premium. Это современное оборудование — выбор номер один при организации систем наблюдения высокого разрешения.
Новости участников портала
Статья в журнале «WWW.KORABEL.RU»
Новости участников портала \\ 25.01.2017 13:58 \\ ТЕХНОС-М+ \\ Нижний Новгород
В журнале «WWW.KORABEL.RU» №4(34) ДЕКАБРЬ 2016г. опубликована информационная статья «ТЕХНОС - М+» об оснащении нового ледокола «Виктор Черномырдин» современной автоматической установкой газового пожаротушения.
Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.01.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Tantos TSr-QV0811 Premium.
Комплексный подход к безопасности – от «Видеоглаз-Поволжье» по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 24.01.2017 14:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» компания из Ульяновска «Видеоглаз-Поволжье» предлагает обширный ассортимент товаров безопасности, ознакомиться с которым можно на корпоративном сайте. «Видеоглаз-Поволжье» - это минимальные цены на товары и услуги по проектированию.
Премьера Smartec — сетевой видеорегистратор с 8 каналами и поддержкой средств интеграции WARP
Новости участников портала \\ 24.01.2017 13:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Благодаря возможности записи видео с разрешением до 5 МР на канал видеорегистратор может обслуживать камеры стандарта Full HD и выше и является оптимальным ядром для построения системы видеонаблюдения на таких объектах, как небольшие офисы, магазины и др.
Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.01.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua SD50120I-HC.
Встречайте в компании «Видеоглаз» регистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA с технологией WARP
Новости участников портала \\ 23.01.2017 13:01 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Долгожданная новинка – 4х канальный видеорегистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA скоро поступит в продажу в компании «Видеоглаз». Модель поддерживает интеграционную технологию WARP и работает с камерами до 5 Мп, обеспечивая их питанием по PoE. Видеонаблюдение может вестись в два потока.
Круглосуточное панорамное видеонаблюдение на базе камер Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC с обзором на 180/360°
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В серию FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC входят четыре камеры, которые обеспечивают эффективное панорамное видеонаблюдение в помещениях большой площади.
Новые разработки для социальных проектов
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:20 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Новые разработки компании «Элеста» помогут обеспечить безопасность детей и людей пожилого возраста.
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B
Низкие цены на огромный ассортимент безопасности – от СтройТелеком по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 20.01.2017 16:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Тверская компания СтройТелеком в рамках партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» предлагает по минимальным ценам оборудование видеонаблюдения, СКУД и пр. В обширном дилерском каталоге СтройТелекома представлено более 30 000 позиций от более 400 торговых марок.
Другие новости
Статья в журнале «WWW.KORABEL.RU»
ТЕХНОС-М+ \\ 25.01.2017 13:58
Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 25.01.2017 11:32
Новости
ТБ Форум 2017: при поддержке Минкомсвязи 8 февраля состоится круглый стол "Изме-нения в пакете антитеррористических законов"
Выставки \\ 24.01.2017
Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"
Выставки \\ 20.01.2017
В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации".
ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 расскажет Андрей Артёмов (РЖД)
Выставки \\ 17.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области железнодорожного транспорта» 8 февраля 2017 года выступит Андрей Артёмов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд