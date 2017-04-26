Новый HD-AHD видеорегистратор Proto-X в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.05.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового восьмиканального HD-AHD видеорегистратора Proto-X PTX-UDR802HDT (2Mp).

Помимо видеокамер стандарта AHD видеорегистратором Proto-X PTX-UDR802HDT (2Mp) поддерживаются TVI камеры разрешением до 1080p и аналоговые видеокамеры стандарта 960H. Запись в HD качестве (720p) выполняется в реальном времени. Наряду с видеоизображением записывается звук по четырем произвольным каналам.

Для хранения архивов предусматривается установка двух жестких дисков объемом до 4 Тб. Запись осуществляется в формате H.264. Благодаря высокому коэффициенту компрессии, достигается экономия дискового пространства на 30-50% по сравнению с другими алгоритмами. При необходимости дисковое пространство расширяется за счет подключения внешних накопителей через порт e-SATA. Для архивации данных служат USB-порты. Детектор движения по каждому каналу позволяет контролировать обстановку автоматически, без участия оператора. Кроме того, допускается подключение четырех датчиков охранной сигнализации к тревожным выходам. При их срабатывании коммутируется сигнализационное устройство и отправляется сообщение по электронной почте. Видео и тревожные сообщения выводятся на HDMI или VGA мониторы. При этом есть возможность вывести изображение на SPOT-монитор через BNC выход, в том числе, одновременно с нескольких камер в мультиоконном режиме.

С одного регистратора можно просматривать видео в реальном времени и архив записей другого регистратора по сети. AHD-видеорегистратор Proto-X PTX-UDR802HDT (2Mp) позволяет управлять PTZ камерами через порт RS-485. Доступ к видео предоставляется по сети пользователям мобильных устройств на базе Android и iOS. Управлять регистратором можно с помощью пульта ДУ. В комплекте с видеорегистратором поставляется удобная русскоязычная программа для централизованного управления системой видеонаблюдения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый AHD-видеорегистратор Proto-X PTX-UDR802HDT (2Mp). Он позволяет вести наблюдение и записывать четкое видео в HD качестве.