Новый HD-AHD видеорегистратор MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 05.09.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-AHD видеорегистратора MASTER MR-HR3280X.

Видеорегистратор MASTER MR-HR3280X записывает видео с AHD камер в разрешении 2 Мп (1920х1080). Кроме того, поддерживается запись с сетевых камер. Новинка рассчитана на подключение тридцати двух видеокамер. Запись в разрешении 960H осуществляется в реальном времени. В максимальном разрешении скорость записи составляет 15 к/с.

Данные сохраняются на восьми жестких дисках, что позволяет создавать архив емкостью 48 Тб и хранить в памяти записи длительностью до месяца. Видеокодек H.264, использующийся для сжатия изображения, обеспечивает превосходную компрессию. Видеофайлы получаются на 30-50% меньше по объему. 12 аудиовходов дают возможность подключать внешние микрофоны и записывать видео со звуком. Наблюдение удобно вести в мультиоконном режиме: экран разделяется на 4-32 отдельных окна, в которых воспроизводится видео с различных камер. Для контроля обстановки используются мониторы с разъемами HDMI, VGA и BNC. Высокое разрешение дает возможность получать детальную информацию о событиях. Помимо локального просмотра видео, контролировать обстановку можно удаленно. Видеорегистратор предоставляет доступ к видео по сети, позволяет копировать видеофайлы и архивы с записями на компьютер.

HD-AHD видеорегистратор MASTER MR-HR3280X способен обнаруживать подозрительные события автоматически, используя детектор движения. Это повышает надежность системы видеонаблюдения, уменьшает роль человеческого фактора. Благодаря поддержке облачного сервиса FREEIP_PRO, упрощается подключение IP-камер и доступ к видео по сети. А соответствие протоколу Onvif делает регистратор совместимым с камерами большинства известных производителей. Интуитивно понятный интерфейс облегчает взаимодействие с устройством. Управление осуществляется при помощи мыши, рутинные операции автоматизированы. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новый HD-AHD видеорегистратор MASTER MR-HR3280X. Он станет отличным выбором при создании масштабных распределенных систем наблюдения HD-качества.